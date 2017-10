Depuis l’an dernier, Laurie LeBlanc surfe sur la belle vague d’amour qui a déferlé grâce au grand succès qu’a obtenu sa chanson «Moi-itou ‘ojito». L’artiste originaire du Nouveau-Brunswick compte bien transporter sa musique de l’autre côté de l’Atlantique.

L’an dernier, Laurie LeBlanc a vu sa chanson «Moi-itou Mojito» se hisser dans les palmarès des chansons francophones les plus vendues sur iTunes Canada. «Ça fait environ deux ans que je fais de la musique à plein temps et j’adore ce que je fais. Il n’y a pas de meilleur métier au monde. C’est sûr que «Moi-itou Mojito» a rebondi un peu partout. Pas seulement au Québec, mais dans mon coin aussi», raconte l’artiste originaire de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Un tourbillon de succès qui a été bénéfique pour sa carrière.

«Ça a ouvert bien des portes pour moi que la chanson ait été jouée un peu partout à la radio. Elle a été en nomination comme chanson de l’année au Gala country l’an dernier. Paul Arcand et Émilie Perreault ont fait tourner la chanson à plusieurs reprises. Tout ça a fait qu’il y a eu des développements au Québec: j’ai reçu des demandes pour jouer dans des salles. J’ai vu l’influence de l’émission «Puisqu’il faut se lever» du 98,5 FM parce qu’il y a eu un effet domino partout. Jusqu’au point où la chanson «Moi-itou Mojito» est maintenant celle qui est la plus chantée par le monde dans mes spectacles.»

Succès à l’étranger

Si en l’espace de peu de temps Laurie LeBlanc s’est fait un nom au Québec, il pourrait fort bien s’en faire un à l’étranger. «J’ai été sollicité pour participer à des festivals en Europe. Il y a des dates qui sont envisagées pour 2018. On va probablement aller faire une tournée là-bas. On verra bien ce qui va se passer. Ça m’intéresse beaucoup. Il y a déjà des radios en Europe qui font tourner ma musique.»

Signe qu’il récolte le succès, le chanteur est encore en nomination au Gala country, qui aura lieu le 14 octobre au Casino de Montréal, cette fois-ci dans les catégories Spectacle de l’année et Interprète de l’année. «Je suis très content d’être là parmi tous les nommés, qui sont d’excellents artistes. C’est toujours le fun quand l’industrie nous donne une petite tape dans le dos.»

Un sixième album en février 2018

Depuis juin, on peut entendre un nouvel extrait à la radio, «Country reggae», de son sixième album solo, «Couleurs», qui paraîtra le 2 février 2018. S’ensuivra une tournée de spectacles. «L’album va démontrer où je suis rendu en musique. J’aime écrire des textes qui connectent avec les gens, en abordant des sujets qui me touchent et qui les interpellent. «Couleurs», qui est la suite de mon album «Noir et Blanc» de 2012, témoigne de l’évolution de ma musique. Je travaille les textes et les musiques. Et, durant les deux prochains mois, je vais me consacrer à la finalisation de l’album en studio.»

Son amour du Québec

Marié depuis 16 ans avec Jeannette, qui est également sa gérante, l’artiste forme avec elle une équipe soudée. «Je suis vraiment chanceux, car Jeannette s’occupe de tout gérer. C’est ses forces à elle et moins les miennes. J’aime pouvoir redonner autant que possible à la communauté ou aux personnes qui en ont besoin, que ce soit en argent ou en temps, parce que je suis tellement chanceux de faire ce que j’aime à plein temps.»

Sa femme et lui ont fondé Les Productions Laurie LeBlanc. Ils produisent depuis quelques années le spectacle «Noël en Acadie», que le chanteur anime et au cours duquel il interprète aussi des chansons. «Chaque année, on accueille huit artistes qui viennent des Maritimes. Depuis une couple d’années, j’aime aussi inviter un artiste québécois, vu que le Québec m’accueille à bras ouverts. Cette année, je suis allé au Québec à quelques reprises; j’ai participé entre autres au 50e Festival Western de St-Tite. J’adore venir au Québec! Il y a plein de monde qui aime le country. C’est le fun! Mon invitée québécoise cette année est Véronique Labbé. Elle sera avec nous le 25 novembre au Centre Wesleyan de Moncton pour «Noël en Acadie», un spectacle qui dure trois heures et au cours duquel il y a toujours des surprises.»