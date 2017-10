«J’ai enfin tourné la page!» - Ingrid Falaise

Trois semaines avant de donner naissance à son premier enfant, Ingrid Falaise lance «Le monstre: la suite», où elle raconte sa reconstruction à la suite des événements relatés dans son premier livre. Plus heureuse que jamais, l’auteure explique comment l’écriture de ce second bouquin lui a permis de tourner la page.

Au moment de l’entrevue, quelques jours avant le lancement de son second livre, Ingrid Falaise avoue qu’elle est un peu fébrile. Si elle a décidé d’écrire la suite de son premier récit, c’est d’abord et avant tout pour ses lecteurs. «Depuis la sortie de mon premier livre, j’ai reçu des milliers de messages de femmes et d’hommes qui sont ou ont été dans une situation semblable à la mienne. Plusieurs me demandaient comment j’avais réussi à retrouver le bonheur après ce que j’ai vécu. Je réponds à tout le monde qui m’écrit, mais la réponse à cette question était beaucoup trop longue. J’ai alors compris que je devais écrire une suite pour ces gens-là. Je leur devais ça. Je devais leur montrer que des ailes, ça repousse, et qu’on peut redevenir sain et libre après avoir vécu de la violence conjugale.»

Un long processus

L’écriture de ce bouquin a toutefois été plus complexe. «Dans «Le Monstre», j’ai carrément régurgité une histoire que j’avais souvent ressassée et racontée. Mais cette fois-ci, j’ai vraiment dû revisiter chaque étape de ma reconstruction, ce que je n’avais jamais fait auparavant.» «J’ai failli tout laisser tomber parce que la pression était énorme. Mais tout a changé lorsque j’ai décidé de dédier mon livre à mon enfant. J’ai compris que, pour être une mère totalement libre et guérie, je devais me vider complètement. Tout a débloqué à partir de ce moment-là. Maintenant, j’ai enfin tourné la page! La saga est terminée, et je suis maintenant prête à vivre la plus grande histoire de ma vie: la naissance de mon enfant.»

Un chemin parsemé d’embûches

«Le Monstre: La suite» commence exactement là où le premier livre se termine, alors qu’Ingrid retourne chez ses parents après avoir été sauvée par un détective. Si elle est enfin libre, sa guérison nécessitera plusieurs années. «Je ne suis pas redevenue heureuse du jour au lendemain. J’ai dû d’abord faire le deuil de cette histoire d’amour. Ensuite, ç’a été le choc post-traumatique, qui a engendré des crises de panique, de l’extrême vigilance, de l’anxiété... Et finalement, je suis tombée dans l’autodestruction totale — la drogue, l’anorexie, la boulimie... — jusqu’à ce que je suive une thérapie qui a changé ma vie. Ce retour en arrière m’a permis de réaliser tout le chemin parcouru, et maintenant, je trouve ça beau et grand.»

Un bébé bonheur

Ingrid rayonne maintenant de bonheur. Celle qui attend un petit garçon, qu’elle nommera Émil, est très impatiente de voir son fils. «C’est drôle parce que je ne pensais pas avoir d’enfants. J’avais peur d’être prisonnière et de leur transmettre mes “bibittes”. Mais l’écriture de mon premier livre m’a beaucoup guérie et j’ai eu envie d’avoir un enfant. Je n’ai jamais été aussi heureuse. J’adore être enceinte et j’aime même mon corps! Moi qui suis passée par l’anorexie et la boulimie, je regarde mes grosses cuisses et je les aime! Mon enfant, je l’appelle mon bébé bonheur.»

Ingrid compte bien transmettre ses racines suédoises à son fils. «Je l’appelle justement Émil parce que c’est un nom à la fois suédois et québécois. Mon chum et moi avons déjà prévu aller le présenter à ma famille en Suède l’été prochain.»

Un court congé

Ingrid ne compte pas prendre un long congé de maternité. Elle a plusieurs projets professionnels qu’elle ne peut dévoiler pour l’instant. «C’est certain que je vais continuer à écrire. Je compte écrire des livres pour enfants, et c’est certain que je vais me lancer dans la fiction. Et j’espère évidemment décrocher un beau rôle. Je m’ennuie de jouer.» En attendant son prochain rôle, la comédienne sera de retour dans «Mémoires vives» au courant de la dernière saison, qui se terminera en décembre.