«J’aurais aimé ça mourir avec mon mari»

«Toutes les semaines, je pense à lui.» Les années passent, mais pour Lucille Fortin-Labrecque, l’une des deux seules survivantes de l’accident des Éboulements toujours en vie, la tragédie a laissé des traces indélébiles, lui arrachant du jour au lendemain l’homme de sa vie.

«Ça devait être terrible, la journée de l’accident», dit-elle, en pensant à toutes les familles qui avaient appris dans quelles circonstances atroces leurs proches avaient péri.

«Parce que moi, c’est terrible encore, en tout cas. Avoir perdu mon mari... On s’aimait. C’était un amour vrai», raconte-t-elle, admettant pleurer régulièrement, malgré les 20 années qui se sont écoulées.

La dame de 84 ans, douce et discrète, a accepté de se livrer pour la première fois depuis cette journée fatidique, qui a changé le cours de sa vie il y a 20 ans.

Frôler la mort

Le 13 octobre 1997, à 13 h 50, l’autocar dans lequel elle était assise aux côtés de son mari, Simon Labrecque, a plongé dans un précipice en dévalant la côte des Éboulements.

Grièvement blessée, Mme Fortin-Labrecque a miraculeusement survécu – les médecins ont eu peur de la perdre à deux reprises dans les heures qui ont suivi le drame, se rappelle sa fille.

Mais son Simon, lui, n’a eu aucune chance, comme 43 autres occupants de l’autocar.

Aucun souvenir

«Je voyais mon mari qui regardait dehors par les fenêtres. Sa sœur lui avait dit : “J’espère que vous allez avoir un bon conducteur”, parce qu’il y avait une place dangereuse sur notre route», se rappelle Mme Fortin-Labrecque.

Après, la femme n’a plus aucun souvenir. « Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas d’avoir eu mal. Ça s’est fait vite », mentionne-t-elle.

«Mes enfants m’ont dit après : “Maman, papa te tenait dans ses bras”», ajoute l’octogénaire, qui avait été hospitalisée à l’Enfant-Jésus, tout comme les quatre autres survivants.

«Tes enfants ont besoin de toi»

La dame, qui réside toujours seule dans sa maison de Saint-Bernard, n’a conservé aucune séquelle physique de l’accident.

Mais son cœur, lui, souffre encore d’avoir perdu l’homme de qui elle était tombée follement amoureuse, au début des années 1950.

«Je me demande comment ça que c’est arrivé, confie-t-elle. J’ai déjà dit que j’aurais aimé ça mourir avec mon mari, j’aurais été avec lui. Mais mes sœurs m’ont dit : “Tes enfants ont besoin de toi”», souligne celle qui enchaîne, en riant, que c’est maintenant elle qui a besoin de ses six enfants.