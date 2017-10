«La fièvre du samedi soir» a déjà 40 ans!

Le célèbre déhanchement de John Travolta, tout de blanc vêtu, sur une piste de danse est gravé dans toutes les mémoires, de même que la fameuse «Stayin’ Alive» des Bee Gees! Retour sur un film culte qui fête ses 40 ans cette année...

En 1976, le «New York Magazine» publie un texte intitulé «Tribal Rites of the New Saturday Night». Écrit par Nick Cohn, un journaliste spécialisé en rock qui a révélé depuis qu’il en avait inventé la majeure partie, le texte décrit la scène disco de la Grosse Pomme après sa visite rapide du club 2001 Odyssey de Brooklyn. Le producteur Robert Stigwood - gérant des Bee Gees, un groupe qui n’a quasiment plus aucun succès à l’époque - s’empare des droits de l’article, embauche le scénariste Norman Wexler et s’adjoint les services du réalisateur John Avildsen, ensuite remplacé par John Badham.

À 23 ans, le jeune John Travolta est bien connu du public américain puisqu’il joue au petit écran dans «Welcome Back, Kotter», une populaire série hebdomadaire. C’est lui qui est rapidement choisi pour incarner Tony Manero, 19 ans, habitant chez ses parents à Brooklyn, prisonnier d’un petit boulot sans avenir et qui passe ses samedis soirs au 2001 Odyssey à danser le disco. S’ajoutent à cette intrigue de base une histoire d’amour, une d’amitié entre un homme et une femme, des tensions raciales, la désillusion des jeunes de l’époque... et de la danse!

Sorti sur 700 écrans le 12 décembre 1977, le film ne tarde pas à faire un tabac, récoltant 237,1 millions $ au box-office international pour un budget de 3,5 millions, fait de John Travolta une vedette mondiale, propulse les Bee Gees en tête des palmarès et fait du disco un phénomène musical planétaire.

«La fièvre du samedi soir» en 6 anecdotes

Présenté dans le cadre de la 46e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC) de Montréal les 6 et 14 octobre afin de souligner cet anniversaire marquant, «La fièvre du samedi soir» n’a rien perdu de son attrait et voici quelques faits amusants sur cette production qui a fait date dans l’histoire du cinéma et de la culture populaire.

- John Travolta a été nommé aux Oscars pour son rôle de Tony Manero, personnage inspiré, selon les confessions de Nick Cohn... par l’une de ses connaissances «mods» britanniques!

- Le tournage a créé une véritable commotion dans la communauté de Bay Ridge, à Brooklyn. Des fans ont secoué la roulotte de John Travolta pour tenter de le faire sortir, et, lors de la première journée, pas moins de 15 000 admirateurs étaient dans la rue pour tenter d’apercevoir leur idole. Par ailleurs, le club de danse a été incendié parce qu’aucun résident du quartier n’avait été embauché comme figurant!

- Le film a été la première œuvre grand public dont les dialogues contenaient le terme «blow job» («fellation»).

- La trame sonore a été certifiée 15 fois platine... et a détenu le record de la musique de film la plus vendue au monde jusqu’à celle du drame sentimental «Le garde du corps» (1992).

- Diana Hyland, la conjointe de John Travolta de 18 ans son aînée, est morte à 41 ans d’un cancer du sein en mars 1977, un mois après le début du tournage.

- «La fièvre du samedi soir» a eu droit à une suite, «Staying Alive», en 1983. John Travolta y a repris son rôle et le long métrage - un flop - a été réalisé par Sylvester Stallone!