«La montagne entre nous»: amour et paysages

Dans «La montagne entre nous», Kate Winslet et Idris Elba campent des étrangers qui survivent à un écrasement d’avion.

Alex (Kate Winslet) est photoreporter tandis que Ben (Idris Elba) est chirurgien. Tous deux se retrouvent coincés à l’aéroport de Salt Lake City à cause d’une tempête qui empêche les avions de décoller. Jamais à court de ressources, Alex demande à Ben de partager les frais de l’affrètement d’un Cessna afin qu’elle puisse se rendre à son mariage avec Mark (Dermot Mulroney) et que Ben puisse assurer l’opération d’un enfant gravement malade.

Walter (Beau Bridges), leur pilote, meurt en plein vol alors que l’appareil survole les montagnes. L’écrasement ne tarde pas et le long métrage d’Hany Abu-Assad («Omar») devient donc un film de survie rondement mené dans lequel il n’y a pas de temps mort.

Alex et Ben sont blessés (le chien du pilote a survécu) et pensent d’abord attendre les secours, une décision sur laquelle ils reviendront. Réalisant qu’ils augmentent leurs espoirs de s’en tirer s’ils restent ensemble, ils quittent le site de l’écrasement afin de rallier la civilisation.

Filmé dans les paysages grandioses de la Colombie-Britannique, «La montagne entre nous» frappe d’abord par la magnificence des décors naturels, captés à certains moments au moyen de drones. L’épopée de ces deux étrangers qui, circonstances exceptionnelles obligent, tomberont amoureux l’un de l’autre est remarquablement servie par la rudesse de l’environnement et des éléments.

Les deux acteurs portent parfaitement le long métrage sur leurs épaules et rendent leur amour parfaitement crédible, tant Kate Winslet qu’Idris Elba livrant des performances (y compris physiques!) à la hauteur du talent qu’on leur connaît.

Mais cette adaptation du roman de Charles Martin, bien qu’écrite par J. Mills Goodloe («Éternelle Adaline») et Chris Weitz («À la croisée des mondes - La boussole d'or» et «Cendrillon») n’est pas entièrement satisfaisante, les scénaristes pêchant parfois par excès de non-dits et de clichés. Ainsi, probablement pour donner un sentiment d’urgence et de danger, le spectateur est gardé dans un flou total concernant la durée du périple des deux protagonistes. Combien de temps restent-ils sans manger? À combien de semaines de marche se trouvent-ils de la plus proche habitation? Aucune idée.

L’aspect «film de survie» est également souvent délaissé au profit de l’histoire d’amour – certes, intéressante, mais un peu envahissante –, ce qui crée parfois un déséquilibre peu agréable. De même que la dernière partie du film de 104 minutes, qui se concentre sur «l’après», est incroyablement prévisible. Dommage!

Note: 3 sur 5