La sortie du sixième album de la chanteuse, «Younger Now» , a coïncidé avec la métamorphose spectaculaire de celle qui était jusqu’à tout récemment considérée comme l’enfant terrible de la pop. Mi-ange, mi-démon, la jeune femme semble avoir enfin trouvé le juste milieu.

Les producteurs des MTV Video Music Awards — qui se tenaient le 15 septembre au Forum d’Inglewood, en Californie — ont sans doute retenu leur souffle quand Miley Cyrus est montée sur scène pour y interpréter la chanson-titre de son nouvel album, «Younger Now». Quatre ans plus tôt, la jeune femme avait choqué les âmes bien pensantes en montrant au monde entier la signification du mot twerk lors d’une prestation olé olé en compagnie de Robin Thicke.

Cette fois, personne n’a haussé les sourcils. Vêtue d’un short et d’un chemisier fuchsia boutonné jusqu’au cou, la chanteuse a livré une performance colorée, certes, mais à des années-lumière des mouvements de danse sexys et de la tenue suggestive qu’elle arborait en 2013. La nouvelle Miley Cyrus est née.

En avant la musique!

Les écarts de conduite auxquels s’est livrée la jeune femme au cours des dernières années ont fait oublier à plusieurs son talent de chanteuse. Pourtant, Miley a grandi en poussant la chansonnette auprès de son père, la vedette country Billy Ray Cyrus, qui l’a toujours encouragée à développer ses talents artistiques. Devenue célèbre au début de l’adolescence grâce au rôle de Hannah Montana, personnage principal de la série à succès du même nom diffusée sur la chaîne Disney, la chanteuse fréquente les studios d’enregistrement depuis toujours.

Après avoir flirté avec le hip-hop grâce à son album «Bangerz», sorti en 2013, Miley est revenue à un style qui lui ressemble davantage avec son nouvel opus, «Younger Now». «Je me suis éloignée du hip-hop, un genre musical qui revient trop souvent aux voitures, aux montres Rolex et à la sexualité. Ce n’est pas qui je suis! a-t-elle révélé au magazine «Billboard». Avec cet album, je veux faire un câlin aux gens et leur dire que je les aime. J’espère qu’ils m’aimeront en retour.»

Bien dans sa peau

Après des années passées à provoquer un scandale après l’autre, la chanteuse semble avoir fait la paix avec ses vieux démons. «Portant des pantalons pour la première fois depuis des années, voici ma soeur Miley Cyrus!» s’est exclamée sa frangine Noah avant sa prestation aux Billboard Music Awards. Non seulement l’interprète de «We Can’t Stop», dont la garde-robe osée a défrayé la chronique au cours des dernières années, affiche un look plus modeste, mais elle refuse désormais de fouler le tapis rouge.

«Pourquoi serais-je sur un tapis rouge alors que des gens crèvent de faim? Parce que je suis “importante”? Parce que je suis “célèbre”? Ce n’est pas comme ça que je vois les choses», a-t-elle expliqué au magazine «ELLE». La nouvelle Miley assume ses convictions, y compris sur le plan de la sexualité. Celle qui se définit comme «pansexuelle», c’est-à-dire attirée à la fois par les hommes, les femmes et les personnes transgenres, refuse de se soumettre aux diktats de la société. «Toute ma vie, j’ai eu du mal à comprendre mon propre genre, ma propre sexualité. J’ai toujours détesté le terme “bisexualité” parce qu’il m’enferme tout de même dans une case. Je ne vois pas les gens en tant qu’hommes ou femmes», a confié au magazine «Variety» la fondatrice de la Happy Hippie Foundation, qui vient en aide aux jeunes de la communauté LGBT.

Une jeune femme rangée

La renaissance de Miley Cyrus passe aussi par ses retrouvailles avec Liam Hemsworth, avec qui elle a remis le couvert au tout début de l’année 2016 après une longue rupture. «J’avais tellement besoin de changer! a-t-elle mentionné à «Billboard». Et changer lorsqu’on est avec une personne qui demeure la même est trop difficile. Soudainement, on ne reconnaît plus l’autre. Il fallait que nous retombions en amour!» La jeune femme a d’ailleurs écrit la pièce «Malibu», premier extrait de son nouvel album, en pensant à celui qui partage sa vie de façon épisodique depuis 2010.

Aujourd’hui, les tourtereaux filent le parfait bonheur dans la résidence californienne qu’ils partagent avec deux cochons, sept chiens et deux chevaux miniatures. Les fans devront cependant attendre encore longtemps avant de trinquer aux épousailles des deux fiancés. «Je n’envisage pas de me marier. J’ai 24 ans. Il me reste tant de choses à faire!» a déclaré la chanteuse au quotidien britannique «The Sun». Celle qui a longtemps vanté les mérites de la marijuana a aussi mentionné au magazine «Billboard» avoir mis le holà sur sa consommation de paradis artificiels. «J’aime m’entourer de gens qui me poussent à devenir meilleure, plus évoluée, plus ouverte. J’ai remarqué que ces personnes n’étaient pas droguées. Je veux être sobre et éveillée, car je sais exactement où j’ai envie d’être.» Parions que ses admirateurs seront nombreux à la suivre.

Des hauts...et des bas

2003: Miley passe une audition dans l’espoir d’obtenir un rôle dans la série «Hannah Montana». En dépit de son jeune âge, elle est choisie par les producteurs, impressionnés par son talent pour le jeu et la chanson.

2008: Des photos un tantinet osées de la star, alors âgée de 15 ans, paraissent dans le magazine «Vanity Fair». La réaction outrée de ses jeunes fans (et de leurs parents) la force à s ’excuser.

2009: Grâce au succès de la chanson «The Climb», Miley devient la plus jeune artiste à pouvoir compter quatre albums ayant atteint le sommet du palmarès Billboard 200. Elle a 16 ans.

2010: Son rôle principal dans le film «The Last Song» lui permet de séduire le grand public... et le beau Liam Hemsworth.

2012: Liam Hemsworth et elle se fiancent alors qu’elle a 19 ans.

2013: Sa prestation osée en compagnie du chanteur Robin Thicke, avec qui elle interprète «Blurred Lines» aux MTV Video Music Awards, passe à l’histoire et pousse son fiancé à prendre la porte. Quelques jours plus tard, elle lance la vidéo controversée de la chanson «Wrecking Ball» et fait scandale en allumant un joint sur la scène des MTV European Music Awards.

2014: Sa tournée «Bangerz», dont les costumes suggestifs provoquent le courroux des parents de ses jeunes fans, doit être interrompue quand elle développe une allergie à un médicament.

2016: La chanteuse est embauchée par les producteurs de l’émission «The Voice» en tant que mentor. Elle devient ensuite coach en remplacement de Gwen Stefani.

2017: Les chansons «Malibu» et «Inspired» connaissent un franc succès et annoncent un album prometteur.