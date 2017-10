La production viticole estimée en baisse de 19% à cause du climat

La production viticole française a baissé de 19% en 2017 par rapport à l'an dernier à 36,9 millions d'hectolitres en 2017, ce net recul s'expliquant par des conditions climatiques défavorables, selon des estimations du ministère de l'Agriculture.

«La baisse de la production serait principalement imputable au gel sévère de printemps qui a touché, à un stade sensible de la vigne, tous les bassins viticoles, à des degrés divers», explique le service statistique du ministère, Agreste, dans un communiqué samedi.

Les bassins du Sud-Ouest, notamment dans le Bordelais, des Charentes, d'Alsace et du Jura ont été les plus touchés. La grêle en Bourgogne-Beaujolais, dans le Sud-Ouest, le Languedoc et le Sud-est ont également occasionné des pertes.

Ces données confirment une chute de la production déjà prévue fin août par le service statistique. Néanmoins depuis cette dernière estimation, «la sécheresse s'est prolongée dans les vignobles du Sud-Est, de la Corse, du Languedoc et du Beaujolais», indique le ministère.

Ceci «associé à la chaleur et du vent, accentue la déshydratation des raisins et conduit à réviser à la baisse» ces dernières estimations établies au 1er octobre.

À cette date, les vendanges «précoces sont terminées dans la plupart des bassins viticoles et sont bien entamées dans les bassins les plus tardifs, notamment en Charente», détaille-t-il.

Le Jura est le bassin le plus affecté, le gel ayant amputé plus de la moitié de la production (-61%). L'Alsace, où la plupart des vendanges sont terminées, verrait également sa production diminuée de 30% par rapport à l'an dernier.

Seuls bassins à tirer leur épingle du jeu, le Val de Loire et le Beaujolais-Bourgogne voient leurs productions augmenter respectivement de 8% et 4%.