Le personnel soignant néglige le lavage des mains

Seulement 56 % employés du réseau respectent le protocole d’hygiène de lavage de mains, montrent les toutes premières données du ministère de la Santé. Un résultat «décevant» pour prévenir la transmission d’infections.

«Je ne suis pas surpris, mais c’est décevant», réagit le Dr Yves Longtin, microbiologiste et président du comité provincial de surveillance des diarrhées associées à Clostridium difficile.

«Compte tenu des coûts, c’est vraiment frustrant de voir que les gens ne le font pas», dit-il.

Nouveau protocole

Les règles d’hygiène des mains ne datent pas d’hier dans les hôpitaux, mais les normes variaient d’un endroit à l’autre. Depuis janvier dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place un protocole uniforme de lavage des mains dans tous ses établissements (hôpitaux, CHSLD, centres de réadaptation).

Résultat : seulement 56 % des employés ont respecté la norme entre janvier et mars dernier, montrent les données du MSSS.

Concrètement, chaque établissement devait engager des «observateurs» qui vérifiaient subtilement si le protocole était respecté, soit avant ou après le contact avec le patient.

D’ailleurs, le MSSS écrit dans son rapport qu’il est possible que des employés aient remarqué la présence de ces observateurs, et que le résultat réel de lavage de mains soit même inférieur à 56 %.

D’ici 2020, le MSSS vise un taux de conformité de 80 %.

Protéger le patient

Manque de temps, oubli, mauvaise perception du risque: plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer ce faible résultat.

Selon le syndicat de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), la sensibilisation des employés doit être améliorée, et passe par une meilleure communication.

«Je suis convaincu que ce n’est pas de la mauvaise volonté, dit le président Jeff Begley, persuadé que le résultat doit être amélioré. À la limite, le monde n’y pense pas. C’est un réflexe à développer.»

«D’habitude, les soignants sont meilleurs pour se laver les mains après, pour se protéger eux-mêmes, dit le Dr Longtin. (...) Il y a beaucoup de travail dans les hôpitaux pour changer la perception. Oui, c’est bon pour protéger le soignant, mais aussi très important pour le patient.»

Selon le MSSS, l’amélioration du lavage des mains permet de réduire jusqu’à 50 % des infections (diarrhée, influenza, C. difficile, etc.).

Rembourser le savon

«Ça coûte des peanuts, le savon à un hôpital, dit le Dr Longtin. (..) Il suffit de prévenir une dizaine d’infections et on a déjà couvert les dépenses de savon dans l’année.»

«Et si on prévient des infections, on diminue des durées de séjour, et on augmente l’accessibilité», ajoute-t-il.

Selon des données de l’Organisation mondiale de la Santé, les frais de la promotion de l’hygiène des mains correspondent à moins d’un pour cent des coûts des infections acquises à l’hôpital.

4 moments-clés où les employés doivent se laver les mains

Avant d’entrer en contact avec le patient ou son environnement

Avant une intervention aseptique

Après un risque de contact avec des liquides organiques

Après le contact avec son patient ou son environnement

Soignants visés par le protocole de lavage de mains

Médecins

Infirmières et infirmières auxiliaires

Préposés aux bénéficiaires

Ergothérapeutes et physiothérapeutes des hôpitaux en réadaptation physique

Cibles de lavage de mains

2016-2017: 56 %*

2017-2018: 70 %

2018-2019: 75 %

2019-2020: 80 %

Décès liés au c. difficile dans les hôpitaux

2012-2013: 561

2013-2014: 534

2014-2015: 547

2015-2016: 381

2016-2017: 258

*Résultat de janvier à mars 2017. Sources: MSSS et INSPQ, après 30 jours