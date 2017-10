Les lois canadiennes de port d'armes nous protègent

Le profil exact du responsable de la tuerie de Las Vegas n’est toujours pas établi, mais ce qu’on sait, c’est qu’il avait rassemblé tout un arsenal dans sa chambre d’hôtel, d’où il a fait feu.

En tout, les enquêteurs ont retrouvé 47 armes diverses, dont 23 armes à feu.

Nous avons demandé au spécialiste Michel Wilson, ancien commandant du Groupe tactique d’intervention au SPVM, est-ce que pareille situation serait possible ici au Canada ?

«Je vous dirais que ce serait plus difficile que ça arrive ici, à cause du Code criminel qui classifie les armes en trois catégories : les armes sans restriction, les armes à autorisation restreintes et les armes prohibées.

Dans la première catégorie, il ne faut qu’un permis d’acquisition et de possession pour avoir la garde d’une arme à feu. Dans les deux autres cas, ça prend en plus un certificat d’enregistrement.

Ici au Canada, les armes automatiques sont complètement interdites. Certaines armes semi-automatiques, dépendant du nombre de balles dans le chargeur, peuvent aussi être prohibées.

Ici le maximum est de cinq balles dans un chargeur.

Tout ça nécessite une enquête quand il y a une demande de permis pour des armes à feu. C’est ça qui nous différentie des États-Unis, c’est ça qui nous protège.»

C’est quand même particulier qu’à ce stade-ci on n’en sache pas plus sur les motivations du tueur...

«C’est sans doute pourquoi on demande l’aide du public. Mais que tous les membres de la famille, des amis ou des connaissances du tueur ne savent rien, c’est quand même mystérieux.»