Un restaurant de Montréal servira de la poutine au pot

Ce n’était qu’une question de temps avant que ça arrive.

Le restaurant Le Gras Dur situé sur la rue Jarry a donné le coup d'envoi et donnera probablement l’idée à d’autres restaurateurs de faire pareil.

Afin de célébrer l’agrandissement de leur restaurant et parce que personne ne l’avait inventée avant, ils ont présenté dans une récente publication Facebook leur nouvelle création: la pot poutine.

De la protéine de chanvre, des graines de chanvre et de l’huile de chanvre sont ajoutées à leur sauce à base de bière, bacon et oignon. Le tout s’accompagne d'un rouleau de dinde confite à la roquette et champignons sauvages dans lequel un peu d’huile de chanvre a été ajoutée. Le tout est servi avec un peu de fumée aromatisée dans un verre pour vous enivrer davantage.

Voici la nouvelle POT POUTINE Disponible dès jeudi au Resto Le Gras Dur en tout temps et Vendredi au Les Premiers Vendredis au camion le BACON Truck

La pot poutine est officiellement lancée depuis le jeudi 5 octobre et sera offerte en tout temps sur leur menu, en plus d’être ajoutée à leur carte de brunch du dimanche.

Pour conclure, Le Gras Dur a également annoncé que les clients pourront consommer de la poutine à volonté dans leur établissement à partir de la semaine prochaine.