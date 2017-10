Une course pour l’autisme

Des centaines de coureurs sensibles aux défis auxquels font face les personnes autistes et leurs familles se sont donné rendez-vous, samedi, au Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, dans l’arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, pour la 4e édition de «Courir pour l’autisme».

L’objectif de cette course, qui aura lieu de 7 h à 12 h, est d’amasser des fonds pour le projet «Espace-Vie TSA», un organisme qui travaille à la conception et au financement d’un milieu de vie sur où les jeunes adultes autistes bénéficieraient de services adaptés à leurs besoins.

Courir pour l’autisme est la principale activité de financement de l’organisme. Jusqu’à ce jour, plus de 75 000 $ ont été amassés afin de concrétiser ce projet.

«Au cours de la dernière année, nous avons multiplié les démarches et établi des relations très étroites avec la fondation Famille Jules Dallaire, la Fondation Véro et Louis et la Fondation La Capitale, en plus de poursuivre les discussions avec les principaux partenaires publics qui soutiennent le projet. Nous maintenons notre objectif de débuter la construction en 2018 afin que les personnes autistes intègrent leur milieu de vie en 2019», a précisé la présidente-fondatrice, Marie-Josée Lapointe, dans un communiqué.