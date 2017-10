«Victoria et Abdul»: magistrale Judi Dench

L’histoire romancée est bien souvent plus attrayante que la vraie, celle apprise dans les livres. C’est cela qu’exploite si bien Stephen Frears dans le long métrage «Victoria et Abdul» mettant en vedette Judi Dench et Ali Fazal.

À 82 ans, Judi Dench est l’actrice parfaite pour incarner la reine Victoria jusqu’à sa mort, l’impératrice des Indes décédée à 81 ans. La Britannique, première femme à avoir interprété M dans la série des «James Bond», ne manque pas de courage, car il en faut pour accepter d’être enlaidie et filmée en gros plans sans aucune douceur ou compassion, même quand le réalisateur est Stephen Frears avec qui l’actrice a déjà travaillé quatre fois auparavant, notamment dans l’excellent et touchant «Philomena» sorti en 2013.

Stephen Frears, c’est aussi l’homme de «Sa Majesté la reine» qui a valu à Helen Mirren l’Oscar de la meilleure actrice pour son portrait d’Élisabeth II à l’annonce de la mort de Diana. Le cinéaste, quoiqu’anglais, ne fait donc montre d’aucune complaisance dans son portrait de Victoria. La première fois qu’on la voit, elle assiste, revêche, à un banquet organisé pour son jubilé. Mangeant salement, elle ne se soucie guère de ses invités, s’ennuyant ferme et s’endormant en plein milieu du repas.

C’est lorsqu’Abdul Karim (Ali Fazal) – un fonctionnaire indien et musulman choisi, avec un l’un de ses compatriotes, pour lui remettre une pièce commémorative – croise son regard qu’elle revient à la vie, malgré ce grave manquement au protocole. Peu à peu, au fil des 112 minutes, ce serviteur s’immisce dans l’intimité de la souveraine de qui il devient le conseiller, le confident et, d’une certaine manière, l’ami.

En émaillant son scénario de cet humour caustique très britannique, Lee Hall («Billy Elliott», «Cheval de guerre») captive. L’opposition constante entre Victoria la reine et Victoria la vieille femme, entre Victoria la souveraine aux presque deux milliards de sujets et Victoria la veuve à qui le prince Albert manque quotidiennement plus de 30 ans après sa mort, émeut. La manière dont l’impératrice se met à voir la vie au travers des yeux émerveillés d’Abdul, qui partage certaines de ses valeurs profondes notamment celle du service aux autres – apprenant l’ourdou, rencontrant la femme et la belle-mère d’Abdul vêtues de burqas et se libérant du carcan étouffant de la cour –, la rend éminemment sympathique.

Grâce aux regards perçants et au jeu parfait de Judi Dench, à l’innocence rieuse et contagieuse d’Ali Fazal et à l’humanité de Stephen Frears, «Victoria et Abdul» est un long métrage dont le charme continue d’opérer bien longtemps après l’arrêt du projecteur.

Note: 4 sur 5