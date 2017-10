Vous voulez voyager plus? 9 trucs pour mettre de l’argent de côté

Vous êtes du genre globe-trotteur, mais vos finances vous empêchent de voyager autant que vous le voulez? Voici 9 conseils qui vous permettront, mine de rien, de mettre de l’argent de côté pour votre prochaine escapade.

1. Modifier ou annuler ses abonnements

Votre abonnement au câble est-il réellement nécessaire alors que vous passez vos soirées sur Netflix et YouTube? Avez-vous réellement besoin d’un forfait de cellulaire qui vous coûte un bras chaque mois? Et cet abonnement au gym que vous payez alors que vous n’y allez presque jamais? Il serait grand temps de faire un peu de ménage dans vos abonnements mensuels.

2. Déjeunez chez vous le matin

Pendant une semaine, calculez combien vous coûtent tous les cafés et autres viennoiseries que vous achetez chaque matin avant de vous rendre au bureau. On est prêt à parier que cela représente une somme non négligeable. Prévoyez un peu plus de temps le matin afin de vous préparer un bon déjeuner. Et pour le café, préparez-le à la maison et emportez-le dans une tasse «thermos». En plus d’être économique, c’est écologique!

3. Préparez vos lunchs

Imaginons que vous achetez toujours vos lunchs au restaurant le midi et qu’il vous coûte en moyenne 12 $. Chaque semaine, vous dépensez alors 60 $, l’équivalent d’une épicerie pour une personne seule. Et par mois, cela représente la coquette somme de 240 $. Imaginez maintenant: vous pourriez mettre au moins la moitié de ce montant sur votre compte de voyage chaque mois.

4. Privilégiez les transports en commun

Ce conseil s’adresse bien entendu à ceux et celles qui habitent dans une agglomération bien desservie par les transports en commun. En plus de vous éviter le trafic du matin, cette option vous fera également économiser en essence et en stationnement. Et l’été, si vous n’habitez pas trop loin de votre lieu de travail, pourquoi ne pas opter pour le vélo?

5. Coupez dans vos sorties dans les bars et les restos

L’alcool, ça coûte cher. Tout comme les restaurants d’ailleurs. On ne vous dit pas qu’il faut mettre une croix sur tous vos petits plaisirs épicuriens, mais réduire la fréquence de vos sorties au resto ou dans les bars peut vous permettre de mettre de l’argent de côté pour votre prochain voyage.

6. Trouvez-vous un(e) coloc

Lorsqu’on habite seul(e), on doit payer toutes ses dépenses... seul(e). Si vous n’avez pas encore trouvé l’âme sœur avec qui partager vos factures, pourquoi ne pas vous mettre en colocation? Ou sinon, pourquoi ne pas louer une chambre sur Airbnb? Vous serez surpris de l’argent que vous pourriez mettre de côté.

7. Surveillez les bonnes affaires en ligne

Amazon, Groupon, Kijiji... Prenez le temps de bien visiter les sites de vente en ligne avant de faire un achat conséquent. Avec un peu de chance et de patience, vous risquez de trouver votre bonheur à des prix très intéressants. Et n’hésitez pas à acheter usagé, en vous rendant, par exemple, dans des magasins de seconde main. En plus de faire bon geste pour la planète, c’est votre porte-monnaie qui vous remerciera.

8. Achetez plus de produits en promotion à l’épicerie

On ne vous demande pas de scruter à la loupe toutes les circulaires que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Toutefois, savoir quels produits sont en promotion à l’épicerie vous permettra de planifier un peu les plats que vous souhaitez faire dans le courant de la semaine. Et n’hésitez pas à toujours jeter un coup d’œil aux produits bénéficiant de rabais (date de péremption proche, emballages légèrement abîmés...).

9. Faites vos comptes à chaque fin de mois

Savoir ce que vous avez dépensé le mois précédent vous permettra de vous réajuster, au besoin, pour le mois à venir. C’est assez élémentaire, mais nous sommes nombreux à ne pas le faire. L’ouverture d’un compte spécialement dédié à vos voyages peut également être une source de motivation, car c’est un moyen concret de visualiser combien il nous manque pour l’achat de notre billet d’avion.