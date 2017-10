Des prêts rapides à des taux de plus de 300%

Le nombre de courtiers qui prêtent de l’argent en moins de 24 heures a explosé au Québec depuis 5 ans. Sans réglementation trop contraignante, ces prêteurs peuvent offrir du crédit à des taux annuels dépassant les 300 %.

Une simple visite sur le web permet de constater que l’industrie du crédit personnel est en plein essor au Québec alors que plus du tiers des Québécois vivent d’une paye à l’autre.

Certains prêteurs garantissent même une réponse en moins de 30 minutes.

On compte maintenant plus de 185 prêteurs d’argent au Québec, en hausse de 47 % depuis 5 ans.

Or, les prêteurs ne disent pas tout dans leur annonce, alors qu’ils perçoivent des frais de courtage dissimulés qui peuvent parfois atteindre 350 $ sur un seul prêt de 750 $.

« C’est incroyable de voir le nombre de gens qui se font avoir avec ce type de prêts au Québec », signale le président du bureau de syndic Jean Fortin et Associés, Pierre Fortin. Depuis un an, M. Fortin dit noter une forte augmentation de ce type de financement dans les dossiers de ses clients qui déclarent faillite. « Avant, on n’en voyait jamais. Mais là, au moins 10 % des cas de faillite que l’on traite en contiennent. C’est beaucoup trop », indique-t-il.

Mais qui surveille?

Au Québec, c’est l’Office de la protection du consommateur (OPC) qui délivre des permis de prêteurs d’argent et qui encadre cette industrie florissante.

«Depuis l’automne 2015, l’Office a procédé à des vérifications auprès de 75 détenteurs de permis. Vingt-deux avis d’infraction ont été émis», soutient le porte-parole de l’OPC, Charles Tanguay.

Reste que l’OPC n’a pas l’autorité de vérifier d’où provient l’argent des entreprises qui prêtent en moins de 24 heures.

Ni l’Autorité des marchés financiers (AMF) ni le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) n’ont le mandat de faire respecter les lois et de surveiller la pratique de prêts d’argent.

À l’Union des consommateurs (UC), on soupçonne que de nombreux prêteurs n’ont pas leur permis de l’OPC pour opérer au Québec.

«Il est très difficile de savoir qui a son permis et qui ne l’a pas. C’est très inquiétant», déplore l’analyste Yannick Labelle de l’UC. Cette dernière note que les prêts rapides sont de plus en plus populaires auprès des ménages de la classe moyenne pour les aider à payer des factures courantes.

«Il y a un changement de clientèle. On voit des gens avec des emplois et de très bons revenus avoir maintenant recours à ces types de prêts pour arriver à la fin de chaque mois», soutient-elle.

185 prêteurs ont un permis de l'OPC au Québec

46% : Hausse du nombre de prêteurs avec permis depuis 5 ans au Québec

129 plaintes déposées l’an dernier contre des prêteurs au Québec

35% : Taux d’intérêt acceptable limite pour un prêt personnel au Québec

60% : Taux d’intérêt jugé usuraire au Québec

Comment ça fonctionne?

Des entreprises sur le web offrent des prêts rapides en moins de 24 h

Les prêts rapides sont souvent offerts pour des montants allant de 500 $ à 1250 $ sans enquête de crédit.

Il faut fournir son numéro d’assurance sociale, des talons de chèque et un numéro de compte bancaire.

Les taux d’intérêt mentionnés sont incomplets alors que de lourds frais de courtage cachés s’ajoutent à la facture finale à rembourser.

Les délais de remboursement sont très courts, souvent entre deux à quatre mois.

Exemple d’un prêt rapide

Prêt offert : 750 $

Taux d’intérêt présenté : 28 %

Frais de courtage : 314,96 $

Délai de remboursement : 4 mois

Total de la facture : 1134,96 $

Taux de crédit annuel : 364 %

Source : Union des consommateurs (UC)

Qui réglemente?

Au Québec, l’Office de la protection du consommateur (OPC) délivre des permis à des prêteurs d’argent.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) n’ont pas le mandat de surveiller cette industrie.

Bientôt une loi avec du mordant

Le gouvernement du Québec a déposé en mai le projet de loi 134. S’il est adopté, les prêteurs devront suivre des règles plus strictes, dont celles-ci :

Le courtier prêteur devra mener une enquête de crédit sur son client.

Les nouveaux prêts devront respecter le ratio d’endettement du client.

Le consommateur pourra faire annuler son contrat si le prêt émis dépasse sa capacité de payer.

Le prêteur ne pourra plus facturer des frais de courtage (honoraires) en dehors des frais courants d’intérêt sur un prêt.

Le prêteur ne pourra plus évoquer au consommateur l’argument selon lequel le crédit peut améliorer sa situation financière.

L’OPC pourra bloquer les activités d’un courtier en prêts s’il ne détient pas un permis valide.