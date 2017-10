Harvey Weinstein congédié de sa société de production

Le puissant producteur hollywoodien Harvey Weinstein a été congédié de sa société de production dimanche soir.

«À la lumière des nouvelles informations rendues publiques ces derniers jours sur les comportements déplacés d’Harvey Weinstein, les membres de la direction - Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg and Tarak Ben Ammar – ont décidé que ce dernier ne serait plus à l’emploi de la Weinstein Compagny. Cette décision est effective dès maintenant», a fait savoir un porte-parole par voie de communiqué.

Producteur de nombreux films oscarisés tels que «Gangs of New York» et de «Shakespeare in love», Harry Weinstein a fait les manchettes ces derniers jours après la publication d’un article dans le New York Times dans lequel il était possible d’apprendre que l’homme de 65 ans avait harcelé de nombreuses femmes de l’industrie du cinéma américain.