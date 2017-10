Ivre, il provoque une collision en conduisant en sens inverse

Un homme qui a tenté de fuir les lieux d’une collision en roulant en sens inverse sur l’avenue Christophe-Colomb, à Montréal, a causé un accident qui a fait deux blessés.

L’histoire débute à la suite d’un accident mineur entre un véhicule et une voiture de taxi au coin de l’avenue Christophe Colomb et du boulevard Rosemont, vers 5 h 30. Alors que les deux automobilistes devaient remplir un constat à l’amiable, le conducteur du véhicule suspect a décidé de fuir vers le nord, en roulant en sens inverse. Le conducteur de la voiture de taxi s’est lancé à sa poursuite en roulant lui aussi à contre-sens.

La courte poursuite s’est terminée quelques rues plus loin, au coin de Christophe-Colomb et de la rue Villeray, lorsque le fuyard a foncé dans un véhicule qui effectuait un virage à gauche. «Le véhicule suspect a fait plusieurs tours sur lui-même, a fauché un lampadaire et a terminé sa course au nord de l’intersection, où il a pris feu», a énuméré le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Benoit Boisselle.

Heureusement, un pompier qui se rendait au travail a pu extirper les deux occupants de la voiture de leur fâcheuse position, avant qu’elle ne soit complètement ravagée par les flammes.

Le conducteur, un homme de 24 ans, a été conduit à l’hôpital, où les policiers ont demandé un prélèvement sanguin. Il devrait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite dangereuse.

Pour sa part, la passagère, une femme dans la vingtaine, a subi de graves blessures aux jambes et au bassin, mais sa vie n’est pas en danger.

Les deux occupants du véhicule qui effectuait le virage ont été traités pour un choc nerveux, mais n’ont pas été blessés.

Quant au chauffeur de taxi, un homme de 65 ans, il s’est sorti indemne de cette histoire, mais pourrait éventuellement faire face à des accusations, en fonction des résultats de l’enquête, a précisé le porte-parole du SPVM.