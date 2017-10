La communauté de Cap-Chat secouée par le décès d'une mère et de ses bébés

La petite municipalité de Cap-Chat, en Gaspésie, a été secouée ce dimanche après le décès tragique d’une mère et ses jumelles d’à peine un an dans l’incendie de leur logement.

La mère de 37 ans et ses bébés étaient seuls dans leur logement d’un duplex de la rue des Écoliers lorsque le feu a pris naissance vers 4h.

Le sinistre aurait pu faire une quatrième victime. La fille aînée de la victime, âgée de 14 ans, a passé la nuit chez les voisins immédiats, Joselito Savard et Karine Vallée, qui occupent l’autre logement du duplex. Ce sont ces derniers qui ont composé le 911.

Alarmé par l’odeur

«Je me suis fait réveiller par une odeur de boucane», a expliqué M. Savard qui, ne voyant rien dans sa maison, est sorti à l’extérieur pour trouver la source.

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

















«J’ai bien vu que ça venait de chez ma voisine et que le feu était pris. J’ai appelé le 911. J’ai trouvé assez long avant qu’ils arrivent. Ça a pris facilement une vingtaine de minutes et plus. J’étais en panique. Je voulais bien faire quelque chose pour les aider, mais c’était impossible. Ça faisait mal au cœur», a ajouté M. Savard.

Trois appels

Le témoin a raconté avoir vu les flammes à l’arrière s’échapper de la cuisine et monter plus haut que le deuxième niveau.

«On a vu la citerne de Cap-Chat arriver et celle de Sainte-Anne (des Monts) en même temps», a raconté Mme Vallée, qui a aussi trouvé que le temps de réaction avait été long. En tout, elle et son conjoint ont appelé le 911 à trois reprises. Les deux municipalités, distantes de 16 kilomètres, partagent leurs équipements d’incendie. Les pompiers ont quant à eux dit qu’ils sont intervenus 12 minutes après la réception de l’appel.

La relation d’amitié entre la fille aînée de la victime et les enfants des voisins lui aura sauvé la vie. «Elle couche ici toutes les fins de semaine. Elle mange souvent chez nous», a précisé M. Savard, qui avait gardé les jumelles la semaine précédente.

La grand-mère a publié un message poignant sur Facebook. «Je vais avoir besoin de votre soutien pour ma bru et ses deux jumelles décédées dans un incendie cette nuit.»

Pas de détecteurs de fumée

Carol Dugas, le chef de la brigade des pompiers des municipalités de Cap-Chat et de Saint-Anne-des-Monts, a été consterné de voir que les détecteurs de fumée avaient été retirés du logement où les trois victimes ont été trouvées.

«C’est un HLM (habitation à loyer modique, soit un logement subventionné) et les détecteurs sont fournis, mais on en n’en pas trouvé. Il y en avait chez les voisins», s’est-il désolé.

Selon lui, les gaz de combustion, qui ont créé une explosion, sont responsables des décès.

La vingtaine de pompiers a mis entre 35 et 40 minutes pour éteindre le brasier.

Le feu a été assez puissant pour dévorer le plancher de l’étage, au-dessus de la cuisine, d’où les flammes ont pris leur source. M. Dugas a rappelé que le thème de la semaine des incendies porte justement sur les feux prenant naissance dans la cuisine.

12 minutes pour intervenir

M. Dugas a ajouté que 12 minutes après avoir reçu l’alerte, il y avait déjà une lance d’incendie en opération sur le lieu du drame.

Le maire du village d’un peu plus de 2600 âmes a qualifié l’événement de «tragédie». «C’est toujours triste quand ça arrive dans une petite municipalité. Il faut vivre avec, mais c’est malheureux», a confié Judes Landry en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Landry connaissait la mère «de vue». Selon lui, le bâtiment avait été rénové de fond en comble l’année dernière.

Une dizaine de voisins ont été évacués du logement à côté et du duplex le plus près, mais n’ont pas été blessés au cours du sinistre.

Des enquêteurs de la section des crimes majeurs de la SQ se sont rendus sur les lieux en matinée pour tenter d’identifier la cause de ce drame.

- avec la collaboration spéciale d’Alix Villeneuve