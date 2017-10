Les contrôleurs routiers mieux outillés

Le 13 octobre 1997, il y a 20 ans, le Québec est sous le choc.

Un des plus graves accidents de la route de l'histoire fauche 44 vies d’un seul coup, dans Charlevoix.

Le chauffeur d'un autobus et 43 personnes âgées, toutes de Saint-Bernard de Beauce et qui prenaient place à bord, sont morts.

Le véhicule a manqué de frein dans la côte des Éboulements et a fait une chute fatale.

Il a fini sa course dans un ravin.

Enquête publique

Lucien Bouchard, alors premier ministre, institue une commission d’enquête publique, qui a émis une série de recommandations.

La configuration de la pente mortelle est adoucie et la signalisation est changée.

Isabelle Gaudreau est contrôleure routier.

Depuis cet accident, sa profession bénéficie d’une meilleure formation, mais surtout, de meilleurs équipements.

Grâce à l’achat d’équipement portable, les contrôleurs routiers peuvent faire davantage d’inspections sur la route.

Ces équipements portables permettent aussi de réaliser des inspections plus fines, et de déceler un plus grand nombre de failles dans les véhicules routiers.