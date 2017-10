L'ex-maire de Saint-Joseph-de-la-Rive a vu l'horreur

Pierre Tremblay, était maire de Saint-Joseph-de-la-Rive, élu par acclamation à peine deux jours avant le terrible accident.

Ce lundi fatidique, il reçoit un appel «Pierre, viens-t’en vite, y a un autobus qui a eu un accident dans la côte».

Silence

Ce dont M. Tremblay se souvient c’est le silence qui régnait sur les lieux du drame.

«Quand j’arrive là on est quatre, cinq seulement. Il n’y a pas d’ambulancier, il n’y a rien, il n’y a personne. On voit l’autobus dans la rivière, l’arrière qui fume ... Ce dont je me rappelle beaucoup, c’est le silence, on savait que c’était grave, personne ne parlait.»

Travail macabre

Puis, comme ceux qui étaient là, il commence le travail macabre de récupérer les corps des victimes. «Il y avait des corps empilés un sur l’autre, des fenêtres par-dessus des gens, parce que l’autobus était tout brisé, des valises. On a sorti deux ou trois corps je me rappelle très bien, avec un de mes amis qui était là. Je pensais au début que c’était des étrangers, je ne pensais pas que c’était des Québécois.»

Heureusement, Pierre Tremblay dit ne pas avoir de séquelles négatives ou de mauvais souvenirs.Ce triste événement l’a cependant suivi longtemps.

«Les gens ont tous débarqué chez nous, ç’a été [médiatisé] au pays, partout dans le monde je dirais.»

Reconstruire

Puis est venu le temps de la reconstruction de la route. «Le premier ministre a ordonné une enquête puis là, ils ont redessiné la courbe. Ça a pris un an ou deux, pour finaliser les plans. En fin de compte, ils sont sont arrivés avec cette solution, un bon compromis je dirais, maintenant on est tous satisfaits.»

Le tourisme a souffert de cet événement, les visiteurs n’étaient plus au rendez-vous.

«Ça a été long de faire revenir les gens en autocar. Ça a pris cinq, six ans, ils avaient tous peur de la Côte.»

Aujourd’hui, le lieu n’est pas oublié, c’est devenu une destination souvenir pour les proches des victimes.

«On voit qu’il y a des gens qui reviennent, les croix sont rafraîchies».