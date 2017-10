Bombardier vend deux Learjet 75 au Royaume-Uni

Bombardier a annoncé lundi la vente de deux Learjet 75 supplémentaires à l’entreprise britannique Zenith Aviation, qui affrète des avions privés.

La compagnie basée à Londres avait déjà acquis deux autres biréacteurs d’affaires en 2016.

«Depuis leur livraison à la fin de l'an dernier, nous avons beaucoup profité de l'ajout de deux avions Learjet 75 à notre flotte existante, doublant pratiquement nos heures volées en 2017», a mentionné Stuart Mulholland, directeur général de Zenith Aviation, par communiqué.

«Nous sommes plus que satisfaits de leurs performances et de plus en plus de clients demandent la marque Learjet, relançant ainsi la demande de la configuration à huit fauteuils club doubles classique», a-t-il ajouté.

Le prix de vente n’a pas été précisé.

Avec cette transaction, environ 160 Learjet construits par Bombardier, et appartenant à différentes compagnies, sont basés en Europe.