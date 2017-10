Coderre promet des pistes cyclables surélevées

Équipe Denis Coderre a promis lundi de bonifier les aménagements cyclistes à Montréal et de construire des pistes cyclables légèrement surélevées, afin de bien délimiter l’espace accordé aux vélos sur la route.

L’annonce de Denis Coderre en matière de transport actif survient quelques jours après la mort du jeune cycliste Clément Ouimet sur la voie Camillien-Houde du mont Royal, la semaine dernière.

Ces pistes cyclables surélevées, inspirées notamment de ce qui se fait à Berlin, seraient envisagées dans toutes nouvelles constructions de pistes cyclables sur des artères à Montréal, promet Équipe Denis Coderre. Elles seraient notamment prévues sur l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine, a indiqué Marc-André Gadoury, responsable du dossier vélo pour ce parti.

Une zone tampon anti-emportiérage sera aussi systématiquement construite lors de la réalisation d’une bande cyclable. Équipe Denis Coderre promet également de construire une route pour vélos, dont une partie serait surélevée, qui relierait la rivière des Prairies au fleuve Saint-Laurent.

Dans son plan vélo, l’administration Coderre avait déjà promis de bonifier le budget accordé aux aménagements vélo, le faisant passer de 75 millions $ à 150 millions $ sur cinq ans. L’objectif de construire 50 km de nouvelles pistes cyclables par année est conservé, tout en augmentant le nombre de pistes séparées des voies automobiles.

En réaction au décès du cycliste Clément Ouimet, Denis Coderre a également réitéré la mise sur pied d’un groupe de travail qui doit analyser le secteur où la tragédie a eu lieu. Entre temps, des mesures d’apaisement temporaire seront mises en place.

Le maire sortant, qui se représente, a indiqué lundi que «personne ne peut vous promettre qu’il n’y aura plus de décès de cyclistes».

Son administration avait présenté en 2016 sa «Vision zéro» qui a pour objectif «zéro décès et zéro blessé grave sur les routes». Denis Coderre a précisé qu’il promet «de prendre tous les moyens d’atteindre la vision zéro».

Il donne en exemple les 57 intersections accidentogènes qui ont été sécurisées par la Ville et la réduction des limites de vitesse annoncée.

«Quand on va mettre ça de l’avant, on va se donner toutes les chances d’atteindre cette vision zéro, on va se donner la chance pour couvrir l’ensemble des angles pour couvrir la vision zéro, a indiqué Denis Coderre. C’est clair qu’on va prendre tous les moyens pour assurer que ça puisse se faire.»