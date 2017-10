De nouvelles gerbes de fleurs sur les lieux de l’accident

De nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées lundi sur les lieux de la tragédie des Éboulements, près de 20 ans jour pour jour après l’accident d’autobus qui a été fatal pour 44 personnes.

Rappelons que le 13 octobre 1997, lundi de l’Action de grâce, 43 habitants de Saint-Bernard et le chauffeur de l’autobus ont perdu la vie lorsque le véhicule en manque de frein a dévalé la côte des Éboulements et a terminé sa course au fond d’un ravin.

Ce lundi, plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées à l’endroit où sont posées des croix commémorant le triste événement.

En plus de son impact pour les habitants de la région, l’événement avait aussi porté un coup dur au tourisme.

«Les deux ou trois années suivantes, les gens ne voulaient plus descendre la côte. Ils avaient peur, se souvient Pierre Tremblay, maire de Saint-Joseph-de-la-Rive à cette époque. Tout le monde la trouvait trop grosse. Ce n’était pas encore prouvé que c’était les freins.»

Des changements, qui ont coûté plus de 30 millions $, ont par la suite été apportés à la route. Elle est maintenant moins sinueuse et la côte est moins accentuée.

Les recommandations du coroner Luc Malouin, qui a analysé les causes du tragique accident, ont aussi modifié certaines normes dans l’industrie du transport. L’enquête a permis de déterminer que le conducteur n’avait pas conduit plus de quatre heures la nuit d’avant et que les freins de l’autobus étaient trop usés.

Il y a maintenant plus de formations pour les chauffeurs et des inspections mécaniques sont effectuées plus souvent sur les véhicules lourds.