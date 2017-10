«La Voix Junior»: surprises et émotions

La troisième ronde des auditions à l’aveugle de La Voix Junior, dimanche, a réservé autant de belles surprises qu’elle a provoqué des émotions fortes en entendant les jeunes candidats.

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA La troisième ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix Junior» a eu lieu le 8 octobre 2017

Philippe LeBouthilier: un large registre vocal

La musique semble couler dans les veines de Philippe LeBouthilier, qui a livré une prestation magistrale, dimanche soir, avec la chanson de la comédie musicale The Phantom of the Opera, caché derrière un rideau.

«À force de chanter, j’ai découvert que j’avais un large registre, explique-t-il. En observant les autres, je me suis aperçu que tout le monde ne pouvait pas faire toutes ces notes-là. J’ai travaillé fort et j’ai fait mes recherches pour découvrir le chanteur que je suis. J’ai travaillé par moi-même.»

Le jeune Acadien de 14 ans semble avoir aussi hérité d’un bagage musical familial. Violoniste, son grand-père a notamment accompagné Willie Lamothe et Marcel Martel. Auteur-compositeur, il possède aussi son propre studio d’enregistrement. La mère de Philippe suit des cours de chant à l’université. La famille a d’ailleurs participé, en 2012, à l’émission Un air de famille.

Le garçon a également participé à plusieurs concours de chant comme Trois-Pistoles en chanson ou Jamais trop tôt du festival de Granby. Il a déjà tenté sa chance à La Voix Junior, l’an dernier, «mais les coachs ne se sont pas retournés. J’avais chanté Quand les hommes vivront d’amour, mais j’étais trop stressé. Je ne savais pas à quoi m’attendre. J’étais nerveux, j’avais les jambes qui tremblaient et ça m’a déstabilisé. Mon audition à l’aveugle n’avait pas été présentée à la télévision, mais j’ai participé aux spectacles.»

Après avoir fait retourner les trois chaises des coachs, Philippe a finalement choisi de continuer l’aventure avec Marie-Mai. «Quand elle m’a parlé, je me suis dit que ce serait les mêmes choses que je dirais à quelqu’un pour le faire venir dans mon équipe. Si elle pense comme moi, c’est avec elle que je veux travailler.»

Angélie St-Amand: simplicité et talent

Fan de Cœur de pirate, Angélie St-Amand rêvait de participer à un concours télévisé. «Depuis que je suis toute petite, mon père ou ma mère me chante des chansons avant de me coucher., confie-t-elle. Je chante aussi dans des chorales depuis que je suis toute petite. Je suis une fidèle des émissions comme Star Académie et La Voix. J’avais vraiment envie d’y participer.»

Angélie St-Amand a choisi sa chanson d’audition à l’aveugle, Almost Is Never Enough, avec grand soin. «J’aime l’histoire de cette chanson qui dit que, quel que soit le chemin pour se rendre où on veut, il ne faut jamais abandonner. Beaucoup de monde abandonne à certains moments, mais il faut penser qu’au bout de la ligne, il y a toujours quelque chose d’important.»

En voyant les trois coachs se retourner en même temps, Angélie a su garder son calme avant de faire son choix. «Je n’avais pas fait de choix à l’avance, j’ai pris une décision sur le moment et mon cœur me disait d’y aller avec Marc. Je pense que Marc est le meilleur coach pour moi.»

Laura, Maïca et Lya Beaulieu: les triplettes de Gatineau

Les filles de 10 ans avaient déjà tenté leur chance aux préauditions, mais c’est seulement cette année qu’elles ont été sélectionnées pour l’audition à l’aveugle. «Ça fait trois ans qu’on chante ensemble ou séparément, explique Maïca. J’aime chanter avec mes sœurs, mais je trouve qu’on entend mieux ma voix quand je chante toute seule. Même si on est des triplettes, on a quand même des voix différentes.»

Les trois sœurs, qui font partie de la chorale de leur école, ont les mêmes goûts musicaux. «On a chacune notre propre personnalité, insiste Lya. On est différentes, même si nos visages se ressemblent beaucoup. Par contre, on est souvent d’accord sur les chansons qu’on veut chanter.»

Marie-Mai ne pouvait pas mieux tomber en se retournant durant leur prestation, puisque Lya et Laura sont des véritables fans. «On était quand même assez surprises quand Marie-Mai s’est retournée, admet Laura. Mais j’étais très contente.»