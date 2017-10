Le végétalisme à l’honneur au marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal

Plus de 70 exposants sont attendus au marché Bonsecours pour la tenue du 4e Festival végane de Montréal, au cours du week-end des 4 et 5 novembre prochains.

Sur place, on pourra découvrir de nombreux aspects du végétalisme, assister à des présentations culinaires, goûter à de nombreux produits et en apprendre davantage lors des conférences.

On abordera des thèmes aussi variés que le régime végétalien et les sportifs, la défense des droits des animaux et la cuisine française adaptée au végétalisme.

Le végétalisme (appelé aussi véganisme) est une forme de régime végétarien où sont exclus tous les produits d’origine animale (les œufs comme les produits laitiers).

Ce mouvement a pris beaucoup d’ampleur dans les dernières années et de nombreux restaurants végétaliens ont ouvert leurs portes aussi bien au Québec qu’ailleurs dans le monde.

L’entrée au Festival est gratuite et ouverte à tous. Le marché Bonsecours est situé dans le Vieux-Montréal.