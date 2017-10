Mariana Mazza, en larmes, parle de son enfance à «La vraie nature»

Dans le premier épisode de La vraie nature, diffusé sur les ondes de TVA dimanche soir, l’humoriste Mariana Mazza était émue en parlant de l'absence de son père durant son enfance.

Le concept de l’émission consiste à réunir trois personnalités issues de sphères différentes et à les emmener passer deux jours ensemble dans un chalet en compagnie de l’animateur Jean-Philippe Dion.

Cette semaine, Mariana était accompagnée du chanteur Mario Pelchat et du footballeur retraité Étienne Boulay.

En début d’émission, Jean Philippe Dion a demandé à ses invités de commenter des photos de leur enfance. Quand est venu le tour de l'humoriste derrière le spectacle Femme ta gueule, Jean-Philippe Dion a fait jouer la chanson Gigi l’amoroso, de Dalida, ce qui a donné lieu à un duo improvisé entre Mariana et Mario Pelchat.

Mariana a ensuite confié que son père était absent durant la majeure partie de son enfance.

«Ma mère ne m’a jamais parlé de mon père, jamais, jamais. Mon père, c’était un alcoolique, il était violent. Ma mère n'a jamais voulu que je le connaisse. Elle m’a dit: “T’as jamais souffert du manque de ton père, t’as jamais souffert de sa présence [...] Donc pourquoi devrais-je te parler de lui?»

«Mon père était là pour nous quand il était à jeun, mais quand il ne l’était plus, il l'échappait. Ma mère l’a mis dehors à moment donné et il n’est plus jamais revenu» a entre autres relaté la jeune femme.

Ce ne fut pas le seul moment émouvant du séjour. Étienne Boulay a également raconté comment il en était arrivé à faire une tentative de suicide, et a parlé de sa relation avec son premier enfant.

Vous pouvez visionner l’émission dans son intégralité sur tva.ca.

– Avec la participation de Caroline G. Murphy et Isabelle Gauthier