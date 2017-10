Moscou menace les médias américains de restrictions légales

La Russie a menacé lundi des médias américains opérant sur son territoire de leur imposer de nouvelles restrictions légales après que la chaîne de télévision russe RT (ex-Russia Today) se fut plainte d'entraves à ses activités aux États-Unis.

Le ministère russe de la Justice a envoyé un courrier «à plusieurs médias américains opérant en Russie» les prévenant qu'«enfreindre la loi russe était inacceptable», a indiqué son service de presse cité par l'agence Interfax.

Le ministère a indiqué que la lettre était «une mesure de riposte à la persécution des médias russes aux États-Unis».

La radio Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par le Congrès des États-Unis, a indiqué avoir reçu une lettre l'avertissant que ses activités pourraient tomber sous le coup d'une loi russe qui oblige les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement étranger à se faire enregistrer en tant qu'«agents étrangers».

Cette loi, adoptée en 2012, n'a pas jusqu'à présent été utilisée à l'encontre des médias.

Elle oblige les organisations ayant des activités à caractère «politique» et financées par des fonds étrangers à se faire enregistrer en tant qu'«agents étrangers», une formule qui rappelle l'époque de la guerre froide.

Certaines ONG ont dû renoncer à un financement étranger qui leur était indispensable, et d'autres ont fermé.

Une source gouvernementale a confirmé à l'agence RIA Novosti que les médias américains avaient reçu «une lettre officielle les informant de modifications à venir de la loi russe portant sur l'élargissement de la liste des ONG qui peuvent être désignées comme "des agents étrangers"».

Parmi les médias qui ont reçu cette lettre figurent Voice of America, et Radio Free Europe/Radio Liberty et ses sites régionaux, dont l'un est spécialisé dans les informations sur la Crimée annexée par la Russie.

«Ces actions ne concernent que les médias américains, c'est une mesure exceptionnelle en réponse à la possible attribution du statut d'"agent étranger" à (la chaîne de télévision russe) RT aux États-Unis», a expliqué cette source.

Vendredi, le Kremlin avait dénoncé la «pression inédite» subie par les médias russes aux États-Unis, promettant des représailles en cas de nouvelles entraves à leurs activités.

La chaîne RT a indiqué en septembre que le ministère américain de la Justice lui avait demandé de se soumettre à la loi dite FARA (Foreign agents registration act), obligeant toute société représentant un pays ou une organisation étrangère à rendre régulièrement des comptes aux autorités américaines concernant ses relations avec cet État ou cette institution. La date limite avait été fixée au 17 octobre.