Un enfant tué devant son école par une voiture dont les freins ont cédé

Un garçon de trois ans et demi est mort lundi après-midi dans l'est de la France, écrasé devant son école maternelle par une voiture qui était garée et dont les freins ont cédé, a-t-on appris de sources concordantes.

Vers 13h30 à Châtillon-en-Michaille, un véhicule garé sur un stationnement, et sans conducteur au volant au moment des faits, a dévalé la pente d'une rue menant à une école maternelle, ont indiqué ces mêmes sources à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

«La voiture a fauché la victime qui était accompagnée de ses parents (...). C'était la rentrée de midi, il y avait beaucoup d'enfants», a précisé la gendarmerie.

Le garçonnet est décédé sur place. Une petite fille de six ans a été «légèrement blessée à un genou», ont précisé pour leur part les pompiers.

«Comment se fait-il que cette voiture a pu dévaler la rue ? C'est à l'enquête de déterminer les circonstances exactes du drame», fait-on savoir au parquet qui a confié l'enquête «pour homicide involontaire» à la compagnie de gendarmerie de Gex (Ain).

«On peut supposer que le frein à main de la voiture était défectueux ou mal serré», a encore indiqué la gendarmerie qui a identifié le propriétaire du véhicule. La voiture a été saisie pour les besoins de l'enquête.