Amazon: Coderre croit qu'il faut arrêter de jouer la victime

Le maire de Montréal estime qu’il faut «arrêter de s’autoflageller et de jouer à la victime» en réponse à l’ex-président de BlackBerry qui a critiqué les villes canadiennes qui désirent obtenir le deuxième siège social d’Amazon en Amérique du Nord.

Jim Balsillie, ex-président de l’entreprise canadienne, avait qualifié les pro-Amazon «d’agir en colonisés», en entrevue au «Globe and Mail», vendredi.

Selon lui, les démarches pour la venue d’un siège social d’Amazon au Canada «[sont] la suite de politiques d’innovation stupides où le contribuable canadien crée la prospérité au sud de la frontière».

M.Balsillie craint que les entreprises technologiques d’ici ne puissent plus recruter d’ingénieurs de haut calibre si Amazon s’installe au pays. L’entreprise américaine exige un faible taux d’imposition, ainsi que des incitatifs concernant la main d’œuvre et des terrains où s’établir.

«Moi je pense qu’il faut être positif, a répondu mardi le maire de Montréal, Denis Coderre, qui désire que Montréal obtienne le siège social d’Amazon. Je pense que dans la vie, on doit arrêter de s’autoflageller et de jouer à la victime. Montréal est grand. Je pense que si on vient à Montréal, c’est parce qu’on a beaucoup d’ingénieurs, c’est parce qu’on a une main d’œuvre exceptionnelle.»

Estimant que Montréal possède des similitudes avec Boston, Seattle et New York, M. Coderre croit qu’il faut «arrêter de toujours se dire on n’est pas capable, qu’on n’a pas assez. Non, on est capable, on est fort, faut être fier de ce que nous sommes. Pour moi, c’est une très bonne nouvelle que l’on puisse avoir une capacité sur Amazon.»

Le maire ne craint pas d’avoir une pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises d’ici, s’appuyant sur l’arrivée des entreprises comme Facebook, et nouvellement la multinationale Thales, qui ont investi en recherche à Montréal.

«On a cette capacité en termes de main d’œuvre, d’infrastructure et de capacité de répondre à ces besoins. On a eu pour 1,35 milliard $ d’investissements étranger avec Montréal International, ça ne doit pas être parce qu’il manque du monde», a-t-il lancé.