Couillard rebrasse ses cartes, «La Joute» fait ses prédictions

Comme le révélait l’émission «La Joute» la semaine dernière, le gouvernement Couillard annoncera mercredi matin un important remaniement ministériel.

L’une des questions qui alimentent le suspense à la veille de ce brassage de cartes: est-ce que Robert Poëti retrouvera-t-il sa place au sein du Conseil des ministres?

«C’est clair que oui, à 100%, affirme le chroniqueur politique de «La Joute» Bernard Drainville. Même son de cloche pour Mario Dumont, collaborateur lui aussi à l’émission diffusée à LCN. Mais «pas aux Transports», prédit-il.

Bernard Drainville estime par ailleurs que ce serait une «grosse surprise» si la nouvelle députée Isabelle Melançon ne se retrouvait pas parmi les recrues de la nouvelle équipe ministérielle. «Il y a un consensus très fort autour de son nom», argue-t-il.

Mais l’ancien député péquiste voit dans sa boule de cristal une candidate «favorite» dans le remaniement de demain. «Si Lise Thériault ne reste pas vice-première ministre, c’est Dominique Anglade qui a les meilleures chances d’être nommée vice-première ministre», avance-t-il.

André Fortin en est un autre qui pourrait accéder au cabinet. «C’est un studieux, un méthodique, qui est apprécié de tout le monde... ça pourrait être un naturel pour le fameux ministère, appelons-le des Affaires anglophones», explique Bernard Drainville, après avoir noté que la circonscription de M. Fortin compte une proportion importante d’anglophones.

Une prédiction qui semble amuser Mario Dumont : «Est-ce qu’on change son nom pour Andrew?», rigole-t-il, pas du tout convaincu d’un tel scénario.

L'«incontournable» Véronyque Tremblay

Le chroniqueur au Journal de Québec Jonathan Trudeau est convaincu pour sa part que Véronyque Tremblay, qui a fait mordre la poussière à Jocelyne Cazin dans Chauveau, fera partie des recrues qui joindront l’équipe de Philippe Couillard. «C’est une incontournable», lance-t-il en ajoutant que les libéraux ont besoin «d’aller chercher des appuis dans la région de Québec».

Le nom de la députée d’origine italienne, née au Québec, Filomena Rotiroti, circule aussi parmi les nouveaux venus potentiels du cabinet Couillard. «Selon une petite information que je viens d’avoir, révèle Bernard Drainville, je peux vous dire que Mme [Rita] de Santis a convoqué son équipe de cabinet pour demain matin. Elle a demandé à les voir et à leur parler. C’est donc très clair, pour ceux qui entretenaient de petits doutes, que c’est terminé pour Mme de Santis.»

Quant aux trois piliers du gouvernement, soit les Finances (Leitao), l’Éducation (Proulx) et la Santé (Barrette), ils ne devraient pas bouger, assure Mario Dumont.

Dans ce cas, qu’adviendra-t-il de Pierre Moreau, une «carte majeure sur le plan de l’impact politique», fait remarquer l’animateur de «La Joute» Paul Larocque?

En tenant pour acquis que les Leitao, Proulx, Barrette et Fournier ne bougeront pas, «il faut alors qu’il y en ait un gros qui bouge, avance Bernard Drainville. Et le seul que je peux voir bouger, dans les supers et les premiers trios, c’est Moreau. Mais Moreau va quitter le Conseil du Trésor si on lui offre au moins l’équivalent, sinon mieux.»

Et David Heurtel? On l’amène à l’Immigration? Mystère.

Les commentateurs de «La Joute» seront en quelque sorte comme des enfants dans un magasin de bonbons, demain, à l’occasion de cet exercice politique qui ne manquera pas d’intérêt. «Pour nous, c’est le party, c’est la poutine, avec du gros fromage, c’est fantastique», dit Bernard Drainville, qui se donne «droit à l’erreur, parce qu’on va découvrir demain qu’on s’est trompé sur pas mal d’affaires...»