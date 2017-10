Des spectacles à Londres et Broadway

Les projets ne cessent de s’accumuler pour la branche théâtrale de Juste pour rire, Just For Laughs Theatricals (JFLT). Le printemps prochain, la compagnie amènera un de ses spectacles à New York et un autre à Londres.

En premier lieu, dès le 23 février 2018, la pièce «Angels In America», coproduite par JFLT, sera présentée sur Broadway.

En avril dernier, au National Theatre de Londres, la pièce a connu un succès fulgurant, avec Andrew Garfield et Nathan Lane dans les rôles-titres.

«Les billets se sont vendus en 30 minutes, dit Adam Blanshay, chef de la direction de JFLT. C’est la pièce qui s’est vendue le plus rapidement de l’histoire du National Theatre.»

Garfield et Lane, de même que la grande majorité de la distribution anglaise, seront sur scène dans cette nouvelle aventure sur Broadway.

«Le spectacle est présenté en deux parties, car il dure plus de sept heures!, mentionne Adam Blanshay. Les critiques ont été super bonnes à Londres.»

«What’s In A Name?»

Au mois d’avril, la version anglophone de la pièce à succès, «Le Prénom», rebaptisée «What’s In A Name?» fera son arrivée dans le West End de Londres. Présentée dans la ville anglaise de Birmingham, l’hiver dernier, la pièce a reçu d’excellentes critiques.

«Nous devons toutefois changer un peu la distribution et aller chercher quelques noms connus pour notre entrée à Londres. Je travaille fort là-dessus», mentionne Adam Blanshay.

Mise sur pied à l’hiver 2013, Just For Laughs Theatricals est rapidement devenue très active dans les milieux théâtraux new-yorkais et londoniens.

Actuellement, l’entreprise collabore sur une douzaine de productions, dont «Kinky Boots», «Dreamgirls», «Groundhog Day», «Matilda» et «Sunny Afternoon».