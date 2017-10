EN IMAGES | Incendies monstres, scènes apocalyptiques en Californie

Une série d'incendies faisant rage au nord de la Californie, notamment dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, a fait dix morts, détruisant des milliers d'habitations et forçant plus de 20 000 personnes à fuir, selon les autorités.

Selon les pompiers de Californie, environ 32 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche soir dans cette région très touristique et cossue du nord-ouest des États-Unis.

Au total, dix personnes ont perdu la vie. Sept personnes sont mortes dans le comté de Sonoma d'après le shérif, deux dans l'incendie Atlas dans le comté de Napa et un dans celui de Mendocino.

AFP

