Il obtient la garde de l'enfant de la fille de 12 ans qu'il a violée

Un délinquant sexuel du Michigan qui a agressé sexuellement une fille de 12 ans a obtenu la garde conjointe de l'enfant qu'il a eu avec sa victime.

Christopher Mirasolo, 27 ans, a obtenu la garde après avoir prouvé à l'aide d'un test ADN que le garçon qui a maintenant 8 ans était le sien.

L'avocate de la jeune mère demande une protection pour sa cliente et son fils en vertu de la loi sur la protection des victimes de viol et la garde de leurs enfants.

«C'est insensé, de dire Me Rebecca Kiessling. Rien ne s'est passé correctement depuis le début de l'enquête. Il n'a jamais été formellement accusé alors qu'il devrait être derrière les barreaux, mais le système victimise ma cliente qui était une enfant elle-même quand ça s'est passé.»

La femme qui est maintenant âgée de 21 ans dit avoir été violée par Mirasolo, 18 ans, qui l'aurait ensuite menacée de la tuer.

Le suspect avait été arrêté un mois plus tard quand sa victime s'était aperçue qu'elle était enceinte. Il a accepté un accord et a purgé six mois de prison.

En mars 2010, il a été arrêté de nouveau après avoir agressé des jeunes filles de 13 et 15 ans. Il a été condamné à quatre ans de prison et a été enregistré au registre des délinquants sexuels.

