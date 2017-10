Jennifer Lawrence très perturbée par l’affaire Weinstein

Jennifer Lawrence semble bien connaître Harvey Weinstein puisqu'elle a travaillé avec lui sur le film «Silver Linings Playbook» et même remporté un Oscar en 2013 pour ce rôle. Elle a donc pris la parole dans le magazine Variety au sujet des accusations de harcèlement sexuel au sujet du producteur qui a récemment été viré de sa propre boîte de production.

Malgré les nombreux témoignages qui décrivent le comportement abusif d'Harvey Weinstein sur une trentaine d'années, l'actrice semble tomber de sa chaise.

«J'ai été profondément déstabilisée d'apprendre cette information à propos du comportement d'Harvey Weinstein, indique-t-elle. J'ai travaillé avec lui il y a cinq ans et je n'ai reçu aucune forme de harcèlement de sa part et je n'ai jamais entendu parler de ces allégations dans mon entourage. Ce type d'abus est inexcusable et très énervant. »

Elle encourage les victimes à poursuivre leurs actions, ajoutant : «mon cœur va avec toutes ces femmes qui ont été affectées après ces actions dégoûtantes. Je veux les remercier pour leur courage».

D'autres célébrités du monde du cinéma ont exprimé leur surprise face à ces révélations comme Lena Dunham qui se demande dans le New York Times pourquoi les hommes de l'industrie restent silencieux. George Clooney semble lui aussi apprendre la nouvelle.

«Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de harcèlement jusqu'à maintenant, indique-t-il à Variety. C'est d'un tout autre niveau et il est impossible de se réconcilier là-dessus. Il n'y a rien à dire à part que c'est indéfendable. Je connais Harvey depuis 20 ans, on a dîné ensemble, on a visité des lieux ensemble, on a eu des disputes. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais vu ce type de comportement, jamais. »