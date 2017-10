La Caisse et Desjardins créent un fonds pour les FinTech

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Mouvement Desjardins s’associent pour créer un fonds d’investissement afin de favoriser l’émergence d’entreprises du secteur des technologies financières (FinTech).

Les deux partenaires mettront chacun 25 millions $ dans ce fonds, qui aura une taille maximale de 75 millions $ grâce aux contributions d’autres investisseurs institutionnels. Ce fonds investira sous la forme de capital-action dans des entreprises québécoises ou canadiennes qui misent sur des technologies pour se démarquer dans le domaine des investissements, du paiement, de l’acquisition et la rétention de clients, de l’analyse de données, des dépôts et prêts, de la sécurité ou des assurances.

«Avec sa forte concentration de talents dans les technologies de l’information et la robustesse de son industrie financière, le Québec possède tous les atouts nécessaires à l’éclosion d’une industrie FinTech de premier plan. Nous sommes convaincus que l’arrivée de ce nouveau fonds favorisera la venue de nouvelles solutions technologiques qui viendront améliorer de façon importante les processus d’affaires et l’efficience opérationnelle des entreprises», a dit Pierre Miron, chef des opérations et des technologies de l’information à la Caisse, par communiqué.

Ce fonds favorisera les emplois dans le secteur de la haute technologie, selon Desjardins.

«L’appui accordé au FinTech permettra à nos entreprises du secteur financier d’être des pionniers de classe mondiale, notamment en matière d’expérience client et de compétitivité face aux géants qui s’invitent dans notre industrie», a dit Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

La Caisse et Desjardins comptent nommer rapidement un «gestionnaire chevronné» pour diriger ce fonds, qui sera indépendant de ses commanditaires.