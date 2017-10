La prévention, la clé pour éviter les tragédies

Après une fin de semaine qui a fait six morts sur les routes du Québec, dont quatre adolescents, le député Nicola di Iorio, dont la fille avait été gravement blessée dans un accident, soutient que la prévention demeure le meilleur moyen d’améliorer le bilan routier.

«Ce qui nous percute, c’est la vitesse, mais aussi la vitesse comme source d’excitation, a dit le député fédéral de Saint-Léonard-Saint-Michel en entrevue à TVA Nouvelles. C’est un jeu qui cette fois-ci s’est terminé d’une manière abominable.»

M. di Iorio travaille depuis des années à prévenir les tragédies routières. Il reconnaît que les lois s’appliquent à des gens qui refusent de les reconnaître.

«La prévention, c’est toujours ce qui a fait ses preuves, a-t-il soutenu. Le Québec a amélioré de manière impressionnante son bilan routier. On constate que c’est surtout grâce aux efforts multiples de différents groupes, de différents intervenants en matière de sécurité.»

S’adresser aux jeunes

La fille de M. di Iorio, Claudia di Iorio, est passée à un cheveu de la mort en 2010. Elle était à bord d’une voiture conduite par un jeune homme avec les facultés affaiblies. Elle travaille aujourd’hui pour quatre organismes de sécurité routière.

«Ma fille Claudia s’adresse à des groupes de jeunes et leur parle de sécurité et je vois qu’il y a une réaction. Mais après ça, elle dit "voici maintenant ce qui m’est arrivé." Et là tout à coup les gens sont interpellés», a raconté Nicola di Iorio.

Le député libéral rappelle que la répression, telle qu’une peine de prison, demeure importante.

À Joliette, le conducteur de 15 ans impliqué dans l’accident qui a fait deux morts a été libéré lundi sous promesse de comparaitre.

«Je suis avocat. Je sais pourquoi il a été libéré, a affirmé M. di Iorio. C’est conforme aux droits canadiens. Mais quand j’ai su qu’il avait été libéré, je me suis dit "Wow, quel message que ça envoie ?"»