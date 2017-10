Le nouveau chef du NPD se trempe dans les traditions du Lac-Saint-Jean

Le nouveau chef du NPD s'est trempé dans la campagne et les traditions du Lac-Saint-Jean aujourd'hui.

Jagmeet Singh est débarqué dans le comté Lac-Saint-Jean pour appuyer sa candidate à l'élection partielle du 23 octobre, Gisèle Dallaire.

Voyez un extrait de la conférence de presse du chef néo-démocrate dans la vidéo ci-dessus

Il est venu pour parler de bois d'oeuvre, d'aluminium et de la gestion de l'offre, mais plusieurs questions portaient plutôt sur ses signes religieux.

M. Singh a dit avoir été bien accueilli par une population ouverte d'esprit. Il affirme incontournable une séparation entre l'état et la religion et ne pas être là pour convaincre les électeurs de «porter le turban et la barbe.»

Le nouveau chef du NPD a goûté à la tarte aux bleuets. Il a aussi arpenté les rues d'Alma pour serrer des mains.

Jagmeet Singh croit être capable d'établir le contact avec les Québécois étant donné leurs idées progressistes.

Mais dans la rue, quand on questionne les électeurs, on sent que les opinions sont partagées face au chef de religion sikh et la présence de signes religieux.

Cette partielle est le premier test pour le chef néo-démocrate. Jagmeet Singh se défend toutefois de pouvoir montrer toutes ses capacités n'étant chef du NPD que depuis une semaine.