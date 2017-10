Me Fouques relance le Barreau dans l’affaire Aubut

L’avocate Amelia S. Fouques revient à la charge dans l’affaire Marcel Aubut en sommant le syndic du Barreau du Québec de se pencher à nouveau sur les allégations de harcèlement sexuel qu’elle impute à celui qui a été nommé avocat émérite par l’institution.

Me Fouques avait déposé une première plainte en 2015, soutenant qu’Aubut l’avait harcelée à trois reprises dans les années précédentes.

Le dossier avait été abandonné par l’avocate après que le syndic ait refusé de porter la cause devant le conseil du Barreau. Son fils de 15 ans, qui avait été interrogé dans le processus, lui demandait notamment de mettre fin aux procédures en raison de la pression sur la famille.

Devant le conseil

«Mon fils a vieilli et je ne lâche pas l’os facilement. Je demande aujourd’hui que ça aille devant le conseil. Ce n’est pas au syndic de trancher s’il y a faute ou non, c’est au conseil», soutient l’avocate qui a fait part de ses demandes à l’organisme par courriel au cours des derniers jours, «sans obtenir de réponse pour l’instant».

Dans ce message, elle «exige du syndic du Barreau un travail sérieux». Elle déplore que l’organisme ait «fermé le dossier en disant :’’circulez, il n’y a rien à voir’’» et souhaite voir Aubut puni pour les agissements allégués.

«Il ne mérite pas d’être avocat et encore moins d’être avocat émérite. Si lui est émérite, moi je ne veux plus rien savoir d’être avocate. Ce sera une honte pour tous les avocats», clame Me Fouques, ajoutant que si rien n’est fait, le Barreau «prouvera qu’il va fondamentalement mal». «J’invite le ministre et même le premier ministre à se pencher là-dessus».

Histoire qui se répète

Invitée à commenter l’histoire du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, accusé par des actrices de harcèlement et d’agression sexuelle, Amelia S. Fouques s’est dite déçue de voir l’histoire se répéter.

«Ça démontre la peur des gens de dénoncer ces actes et c’est dommage. Les gens devraient être plus solidaires pour parler de ce genre de comportements. Dans mon combat, certains m’ont soutenu dans le privé, mais jamais en public, ce n’est pas comme ça qu’on va avancer», croit l’avocate.

Cette dernière dresse d’ailleurs plusieurs parallèles entre l’histoire de Weinstein et les allégations qui pèsent sur Marcel Aubut au Québec. Selon elle, il s’agit de deux hommes puissants qui utilisent la menace pour arriver à leurs fins.

«Ce sont des gens mal dans leur peau qui utilisent leur pouvoir pour obtenir ce qu’ils n’auraient pas normalement sans menacer de détruire des carrières.»