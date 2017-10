Netflix affirme ne pas avoir à payer de taxes au Canada

Netflix a précisé mardi matin qu’elle n’avait pas conclu d’entente concernant les taxes avec le Canada. Le géant américain a ajouté que la hausse de tarifs récemment annoncée n’a aucun lien avec l’investissement de 500 millions $ qu’il fera au Canada.

Dans un communiqué, Netflix a spécifié qu’il n’a pas à payer de taxes dans l’état actuel des lois. Il soutient respecter les réglementations partout dans le monde. En diffusant du contenu qui provient de l’étranger, Netflix dit ne pas être soumis aux lois et règlements qui balisent les entreprises canadiennes.

Netflix a également répété que son entente avec le Canada est unique au monde et qu’il travaillera directement avec les producteurs et créateurs d’ici. Du contenu sera créé en anglais et en français durant les cinq prochaines années.

«Nous avons du travail à faire pour trouver de bonnes histoires racontées en français qui proviennent du Québec. C’est pourquoi nous investissons 25 millions $ dans le développement de ce marché», a écrit la compagnie.

Netflix réagissait publiquement pour la première fois à l'entente conclue avec le gouvernement canadien.