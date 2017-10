Obama «écoeuré» par les révélations sur Harvey Weinstein

L'ancien président américain Barack Obama s'est dit «écoeuré» mardi soir par les révélations sur le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, accusé de viol et qui a financé de nombreuses campagnes électorales démocrates.

«Michelle et moi sommes écoeurés par les dernières révélations concernant Harvey Weinstein. Tout homme qui se comporte de manière dégradante avec les femmes doit être condamné et rendu responsable de ses actes, quelles que soient sa richesse et son statut», a écrit l'ancien président démocrate dans un communiqué.



