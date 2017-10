Plusieurs bonnes nouvelles économiques pour Montréal

Comme Facebook, Microsoft et Google, le groupe français Thales implante à Montréal un centre de recherche en intelligence artificielle qui développera des solutions dans le domaine aéronautique et de la défense.

Une autre bonne nouvelle pour la métropole. «J'espère que les gens saisissent bien. On est en train de se positionner sur le premier secteur d'avenir au monde qui est cette intelligence artificielle, qui va toucher tous les secteurs», explique Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal.

Selon lui, cela permettra à Montréal de devenir une plaque tournante dans un domaine d'avenir. «Peut-être que pour Montréal, l'intelligence artificielle sera ce que la finance a été pour Toronto. Le principal moteur économique des prochaines décennies», ajoute-t-il.

Un attrait pour ces entreprises est notamment les nombreuses institutions universitaires de Montréal autant du côté francophone qu'anglophone. «Cette année, Montréal a été déclarée la première ville universitaire au monde, celle où il est le plus agréable d'étudier et de vivre. On a cette attraction de talent, des chercheurs, des professeurs, des étudiants, ces entreprises qui naissent, ces grosses entreprises qui investissent, on veut qu'ils restent», insiste le président de la CCMM.

Actuellement, Montréal est forte économiquement ce qui lui permet d'être dans la course à l'obtention du deuxième centre décisionnel du géant Amazon.

«Il y a dix ans, on ne se serait jamais pris au sérieux d'y rêver. Maintenant, a tellement le vent dans les voiles. Montréal est forte économiquement dans les secteurs haute technologie, peut-être qu'on pourrait attirer ce siège social à Montréal, on verra», explique-t-il.

Selon lui, plusieurs grandes villes comme New York, Chicago et Toronto seront sûrement en lice. «Si on l'obtenait, sur la planète, Montréal ressortirait comme étant l'une des villes les plus avancées au niveau technologique», avance-t-il.