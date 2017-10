Quand Maripier Morin texte Chris Martin

Dix secondes. Voilà le temps qu’il a fallu à Maripier Morin pour «booker» Chris Martin à «La Voix Junior» dimanche.

Les jeunes participants du concours de chant sont gâtés cette année. Chaque semaine, plusieurs d’entre eux reçoivent des messages d’encouragements de stars internationales avant de passer leur audition.

Le concept n’est pas nouveau, mais la barre a monté d’un cran ce week-end quand Chris Martin de Coldplay a fait parvenir un mot d’appui à Myrko Béliveau, un candidat de 9 ans qui s’apprêtait à reprendre «Fix You», un succès du groupe britannique.

Et c’est Maripier Morin qui a rendu la chose possible.

Par texto

Le tout s’est joué cet été lors d’une réunion de production chez Stéphane Laporte. Quand ce dernier a exprimé le souhait d’offrir à Myrko un message de Chris Martin, Maripier Morin a indiqué qu’elle pourrait lui envoyer un message texte pour sonder le terrain. Elle avait obtenu son numéro de téléphone dans les coulisses du Global Citizen Festival de New York en septembre 2016.

Dix secondes après avoir envoyé un premier texto au leader de Coldplay, Maripier recevait une réponse positive, sous le regard incrédule des employés de Productions Déferlantes. Et une heure après lui avoir soumis la préaudition de Myrko, elle recueillait la vidéo du chanteur, qu’il venait de filmer avec son téléphone.

«Toute l’équipe était soufflée», raconte Stéphane Laporte au «Journal de Montréal».

«Maripier est sûrement l’une des personnes les plus influentes du ¨show-business¨ québécois, poursuit le producteur associé de ¨La Voix Junior¨. Elle a animé plein d’événements, côtoyé les plus grandes stars. Son charisme et son grand coeur font que tout le monde se souvient d’elle.»

Chris Martin est certainement la plus grosse prise de Productions Déferlantes. Quant aux témoignages vidéo de Coeur de pirate, d’Éric Lapointe, de Jonathan Drouin, de will.i.am (des Black Eyed Peas) et autres Kelly Clarkson, ils sont le fruit du travail des recherchistes, dirigés par Marie-Émilie Gauthier-Jalbert (productrice au contenu) et Jean-Philippe Perron (chef recherchiste). Selon Stéphane Laporte, les bonnes cotes d’écoute de l’émission aident également l’équipe à retenir les services d’aussi grosses pointures.

«Quand on présente nos chiffres et nos parts de marché, ça ouvre bien des portes», souligne-t-il.

D’autres vidéos de soutien sont à prévoir au cours des prochaines semaines. Une candidate en recevra une tournée lors d’un concert extérieur en Europe. Elle entendra 100 000 personnes crier son nom à l’unisson.