Trump informé par les chefs militaires des options face à Pyongyang

Le président américain Donald Trump a examiné mardi avec son ministre de la Défense Jim Mattis et avec son chef d'État-major Joe Dunford «la gamme d'options» dont disposent les États-Unis face à la Corée du Nord, a annoncé la Maison-Blanche.

«Le breffage et la discussion se sont concentrés sur la gamme d'options pour répondre à toute forme d'agression de la Corée du Nord et, si nécessaire, pour empêcher la Corée du Nord de menacer les États-Unis et leurs alliés avec des armes nucléaires», a déclaré la présidence américaine dans un communiqué.

Elle n'a pas précisé si cet entretien correspondait à une évolution de la menace nord-coréenne.

M. Trump avait affirmé dans un message énigmatique posté samedi sur Twitter qu'«une seule chose marchera» avec la Corée du Nord, sans dire laquelle, deux jours après une autre déclaration mystérieuse.

«Les présidents et leurs administrations parlent à la Corée du Nord depuis 25 ans», avait tweeté M. Trump. «Les accords passés et les montants massifs d'argent versés n'ont pas eu d'effet».

«Les accords ont été violés avant même que l'encre ne soit sèche», avait-il poursuivi. «Désolé, mais il n'y a qu'une seule chose qui marchera», avait conclu le milliardaire, sans autre détail.

Lors d'une réception à la Maison-Blanche avec des chefs militaires et leurs épouses, il avait déjà eu jeudi une phrase évasive, sans mentionner quoi que ce soit d'autre: «C'est peut-être bien le calme avant la tempête».

Ces dernières semaines, Donald Trump a répondu par une escalade verbale à l'accélération des programmes balistique et nucléaire nord-coréens. Il a notamment menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord, mais plusieurs de ses ministres assurent de leur côté continuer à privilégier la voie diplomatique pour résoudre cette crise.