Une vidéo troublante montrerait le jeune conducteur au volant

C'est toujours le choc après l'accident de voiture à Joliette qui a coûté la vie à deux adolescents. Une vidéo troublante obtenue par TVA Nouvelles montrerait le jeune conducteur impliqué dans la collision une semaine avant les tragiques événements.

Selon la personne qui nous a fourni la vidéo, les images auraient été tournées à bord du même véhicule alors que les jeunes s'adonnaient au même délit: prendre les clés de la voiture à l'insu des parents alors qu'aucune des personnes à bord n'a de permis, ni même l'âge de conduire.

La personne au volant serait le jeune de 15 ans qui serait à l'origine de l'accident dans lequel deux adolescents ont perdu la vie et celui qui parle serait une des victimes.

Dans la vidéo, on sent une sorte d'ambiance de fête alors que les jeunes rient. On entend ensuite un des jeunes qui dit: «Il n'a pas de permis lui».

Celui qui a partagé la vidéo dit le faire dans l'espoir de conscientiser d'autres jeunes qui seraient tentés de faire comme eux.

Rappelons que le grave accident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Joliette dans Lanaudière. Deux adolescents ont été tués dans la sortie de route tandis que deux autres se trouvent toujours dans un état critique.

Le jeune de 15 ans qui conduisait le véhicule a été interrogé par la Sûreté du Québec et libéré sous promesse de comparaitre. Il pourrait être accusé de conduite dangereuse causant la mort et de négligence criminelle causant la mort.