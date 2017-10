Valérie Plante plaide pour une nouvelle ligne de métro à 5,9 G$

Projet Montréal évalue à 5,9 milliards $ les coûts de construction de la nouvelle ligne de métro à 29 stations qu’il propose et qui traverserait le centre-ville en diagonale de Lachine vers Montréal-Nord.

Lorsque sa chef Valérie Plante, candidate à la mairie de Montréal, avait rendu publique cette proposition en 2016, le tracé de cette ligne rose s’arrêtait au centre-ville. Le parti propose maintenant de le prolonger, avec un métro en surface, jusqu’à Lachine.

La chef a surtout été questionnée sur la faisabilité de ce projet, mardi en conférence de presse, alors que de gros investissements du gouvernement provincial et fédéral seraient nécessaires pour qu’il se réalise. «Il y a un momentum, il y a une volonté affichée de la part des gouvernements pour financer les infrastructures en transport collectif. Nous devons saisir cette opportunité», a fait valoir Valérie Plante, qui donne en exemple la création du Réseau électrique métropolitain (REM) et de la banque d’infrastructure.

Ce projet devrait aussi obtenir l’accord de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui chapeaute toutes les sociétés de transports de la région métropolitaine.

Pas naïve

Le prolongement de la ligne bleue est dans les cartons depuis maintenant près de 10 ans et le gouvernement provincial ne s’est toujours pas prononcé sur le budget qu’il compte y investir, bien qu’il ait annoncé que la mise en service sera en 2025. «Je ne suis pas naïve, je suis très réaliste, je comprends très bien la situation actuelle, a nuancé Mme Plante. Mais on ne peut pas balayer le problème [de mobilité à Montréal] sous le tapis, donc j’irai négocier avec force et diplomatie.»

Projet Montréal se dit tout de même confiant d’aller chercher l’argent nécessaire dans des fonds gouvernementaux d’ici 2021, pour une mise en service des 18 premières stations dès 2025.

Un «besoin»

Valérie Plante décrit cette ligne rose comme un «besoin», une «nécessité», afin de désengorger le réseau d’autobus et l’est de la ligne orange du métro, principalement entre les stations Laurier et Berri-UQAM, qui sont à pleine capacité en heure de pointe.

Elle estime que cela pallierait également le manque de transports que vivent les résidents des secteurs du nord-est, comme Rosemont, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Michel et Montréal-Nord, qui ne seront pas non plus desservis par le REM.

La ligne rose relierait Lachine à Montréal-Nord en 39 minutes. Les habitants de Montréal-Nord et de Lachine pourraient se rendre au centre-ville en respectivement 22 et 17 minutes.

En désenclavant ces secteurs principalement desservis par les réseaux d’autobus, cela augmenterait le nombre de personnes capables de se rendre au centre-ville dans un délai de 30 minutes, fait valoir Projet Montréal.

«Le réseau actuel ne peut pas supporter encore plus de trafic sans solution durable. Il ne faut pas attendre que la ligne bleue soit terminée pour agir, sinon on sera constamment en rattrapage», a plaidé Valérie Plante.