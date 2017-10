11 trafiquants arrêtés avec de l'or dans le rectum

Onze trafiquants ont été interceptés à leur descente d'un même vol international en Inde avec de l'or dissimulé dans le rectum, ont annoncé mercredi les douanes indiennes.

L'Inde est le deuxième consommateur d'or au monde et la contrebande augmente depuis une hausse des droits de douane sur le précieux métal, qui occupe une place importante lors de fêtes religieuses et de certains mariages.

C'est sur la base d'un tuyau que les autorités sont intervenues dimanche pour interpeller dans la ville de Madurai (sud) un groupe de «mules» chargées de faire entrer l'or en Inde, à bord d'un avion en provenance du Sri Lanka.

«Onze passagers avaient chacun entre 32 et 50 grammes dissimulés dans leur rectum. Dix-sept autres en avaient caché dans leurs bagages», a déclaré à l'AFP sous couvert de l'anonymat un responsable indien.

La valeur totale de l'or saisi est supérieure à 30 millions de roupies, a-t-il précisé.

La demande en or augmente en Inde dans les derniers mois de l'année, quand revient la saison des mariages, et à l'approche des fêtes de Diwali et Dussehra.

Les droits de douane sur l'or ont augmenté en 2013, ce qui a également entraîné une hausse de la contrebande. Et les autorités ont constaté que les «mules» cachaient de plus en plus le métal dans leur corps.

«C'est une nouvelle tendance qui augmente depuis sept à huit mois. Comme les quantités d'or ne sont pas importantes, c'est facile d'échapper aux contrôles», a expliqué le responsable des douanes.

Le World Gold Council estime que 120 tonnes d'or ont été illégalement importées en Inde en 2016.