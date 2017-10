78 millions pour garder 726 logements abordables dans l'est de Montréal

L’entreprise d’économie sociale Bâtir son quartier a fait l’acquisition d’un complexe résidentiel de 726 logements qu’elle entend rénover tout en gardant les unités abordables.

Pour Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier, cette acquisition de 78 millions $ des habitations Le Domaine n’est que le début d’un grand projet communautaire pour aider à revitaliser ce coin de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de Montréal.

«Nous avons plein de rêves et plein de volonté, et [...] nous allons imaginer un plan de match qui est à la fois grand et modeste», a expliqué Mme Cyr à propos de la façon dont son organisation compte travailler avec les locataires pour mettre en place des initiatives et des partenariats bénéficiant au quartier.

Un esprit communautaire

Michelle Côté, qui habite l’endroit depuis quatre ans, est très heureuse de l’acquisition des logements par une entreprise désirant animer le voisinage.

«C’est vraiment merveilleux parce que ça va développer un esprit de communauté entre les locataires», a dit Mme Côté.