Épuisement professionnel au centre de la jeunesse

Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, qui comprend entre autres le centre jeunesse, a connu une hausse de 44 % du nombre d’heures payés en assurance-salaires pour l’année 2015-2016.

L'organisme est passé de 28 000 heures à plus de 40 000 en l’espace d’un an. En comparaison, selon les chiffres du ministère de la Santé, les centres jeunesse de la Gaspésie-Iles de la Madeleine et du Bas-St-Laurent ont comptabilisé près de 17 000 heures de congé maladie chacun l’an dernier.

Du côté de la CSN, qui représente les agents d'intervention, le personnel de soutien et les préposés aux bénéficiaires, on remarque des difficultés de recrutement et l’épuisement professionnel du personnel en place.

Depuis trois ans pourtant, les statistiques semblaient démontrer une tendance à la baisse en ce qui concerne les arrêts de travail pour cause de maladie au Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord.