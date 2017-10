Expropriés, ils ne comprennent pas la démarche de la Ville

Des propriétaires forcés de vendre leurs terrains à la Ville de Saguenay déplorent l'attitude des autorités municipales.

Michel et Martin Gobeil ont appris, par le biais des médias, que leurs terres faisaient l'objet d'un processus d'expropriation. Leurs terrains se trouvent le sentier Eucher, un sentier pédestre, prisé des amateurs de plein air.

Le sentier, situé en bordure du Fjord du Saguenay, à La Baie, offre une vue imprenable sur la Baie des Ha! Ha!

Jusqu'ici, les deux frères avaient toujours réussi à s'entendre avec la Ville et la Corporation des Écorceurs, qui gère le site, pour les droits de passage. Diverses discussions ont eu lieu dans le passé au sujet d'une possible transaction.

Michel et Martin Gobeil refusent d'entrer dans les détails des chiffres pour ne pas négocier sur la place publique. Mais pour eux, le montant proposé est complètement ridicule.

«Ils nous ont offert beaucoup moins que la valeur de l'évaluation municipale. On s'est demandé s'ils étaient sérieux», a affirmé Michel Gobeil.

Les frères Gobeil ont de la difficulté à comprendre la démarche de la Ville et se questionnent aussi sur l'urgence d'agir.

«Il y a des périodes, on a été dix mois sans avoir de leurs nouvelles (les dirigeants de la ville). Nous, on attendait des nouvelles d'eux. On attendait des nouvelles pour des évaluations spécialisées. On a rien, et bang! Une expropriation. Ça fesse pas mal, pas mal», a dit Martin Gobeil.

«Ça change définitivement le rapport de force», a ajouté son frère.

Selon les propriétaires, la seule évaluation faite des terres jusqu'à maintenant a été réalisée par un consultant forestier. Ce qui est, selon eux, totalement insensé.

«Ce n'est pas du tout un terrain de nature forestière. C'est plus récréotouristique, sentier panoramique, à proximité de la ville, alors ç’a été très facile de dire non à ce qu'ils voulaient nous faire accepter», a expliqué Michel Gobeil.

Au-delà de la valeur monétaire, les terrains ont également une grande valeur historique et sentimentale. Les lots appartiennent à la famille Gobeil, de génération en génération, depuis 1845.

Michel et Martin Gobeil sont prêts à céder les parties convoitées par la Ville pour en faire profiter la population, mais pas à n'importe quel prix.

Pas une guerre, selon Luc Boivin

Le conseiller municipal de La Baie, Luc Boivin, comprend la déception et le questionnement des frères Gobeil. Mais pour lui, la démarche d'expropriation n'est pas «un acte de guerre».

«On enclenche plutôt un processus administratif, mais surtout on engage la volonté de la Ville de Saguenay d'acquérir ces terrains-là», a-t-il indiqué.

M. Boivin a expliqué que les villes sont limitées, par la loi, lorsque vient le temps d'acheter des propriétés appartenant à des particuliers. «Ce que les Gobeil voulaient en terme de prix pour les terrains, on n'était pas capables d'y aller de gré à gré [...] L'intérêt de la ville, c'est de négocier, mais dans un paramètre qui donne plus de latitude», a-t-il souligné.

Pour lui, le processus d'expropriation donnera la possibilité aux frères Gobeil d'exposer leurs points et leurs arguments au sujet de la valeur des terrains. La cause pourrait être entendue devant le tribunal administratif du Québec qui fixera l’indemnité définitive.