Il vomissait sur les véhicules derrière un restaurant

Les policiers de Markham, en Ontario, ont résolu une histoire des plus bizarres qui perdure depuis plus de quatre ans alors qu’un homme vomissait volontairement sur les véhicules stationnés derrière un restaurant.

Au cours des quatre dernières années, des employés et des clients garés derrière le restaurant Frankie Tomatto situé sur l’avenue Woodbine ont remarqué un liquide visqueux sur leur voiture, et ce, à plus de 30 reprises, a rapporté la chaîne Global.

Les actes étaient toujours commis entre midi et 14h.

La direction du restaurant a donc décidé d’installer des caméras de surveillance et ils ont pu constater qu’un homme vomissait sur les véhicules, mais la qualité des caméras ne permettait de relever la plaque d’immatriculation.

C’est après avoir installé de nouvelles caméras que la police a pu appréhender, vendredi dernier, un homme d’une quarantaine d’années, originaire d’Oshawa.

Les images ne montrent pas l’accusé entrer dans le restaurant à un moment ou un autre.