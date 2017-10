Suspects recherchés pour avoir volé un groupe de jeunes

Le Service de police de la Ville de la Laval (SPL) a demandé l’aide du public, mercredi matin, pour identifier deux jeunes suspects qui auraient agressé un groupe de cinq jeunes qui attendait leurs parents à la Place O du Centropolis.

Le groupe d’amis était ensemble le 28 mai dernier vers 17 h 50 quand trois jeunes hommes se sont approchés d’eux pour leur demander de l’argent.

Les jeunes amis ont indiqué qu’ils n’en avaient pas, mais les suspects sont devenus insistants. Le ton est monté et les victimes leur auraient demandé de les laisser tranquilles.

Les présumés assaillants n’auraient pas apprécié et sont devenus agressifs si bien qu’ils s’en sont pris physiquement aux cinq jeunes. Lorsqu’une victime a pris son cellulaire pour composer le 911, l’un des suspects l’a arraché de ses mains avant de prendre la fuite.

Un des présumés agresseurs a été arrêté, mais les deux autres sont recherchés.

Les deux suspects sont d’origines arabes et auraient entre 16 et 18 ans. Les deux mesurent entre 1 m 78 (5 pi 10 po) et 1 m 83 (6 pi) et ils sont minces. Au moment des faits, le premier suspect portait un t-shirt noir, un pantalon Adidas rouge avec des lignes blanches sur le côté, une casquette grise et une sacoche en bandoulière. Le deuxième, qui a les cheveux frisés et foncés, portait un t-shirt noir avec des manches rayées blanches, un jeans bleu foncé et des souliers noirs avec des semelles blanches.

Toute information concernant ces suspects peut être divulguée en appelant le 450-662-4636 ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 170528 040.